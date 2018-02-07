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    Откровения Сергея Соседова об эстраде и Алле Пугачёвой — 10 февраля в «Секрете на миллион». НТВ, знаменитости, музыка и музыканты, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОткровения Сергея Соседова об эстраде и Алле Пугачёвой — 10 февраля в «Секрете на миллион»

    Откровения Сергея Соседова об эстраде и Алле Пугачёвой — 10 февраля в «Секрете на миллион»

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    Откровения Сергея Соседова об эстраде и Алле Пугачёвой — 10 февраля в «Секрете на миллион»

    Откровения Сергея Соседова об эстраде и Алле Пугачёвой — 10 февраля в «Секрете на миллион»

    Откровения Сергея Соседова об эстраде и Алле Пугачёвой — 10 февраля в «Секрете на миллион»

      В эту субботу, 10 февраля, зрители программы «Секрет на миллион» услышат откровения «акулы пера» — музыкального критика Сергея Соседова. Собеседник Леры Кудрявцевой поделится не только своим мнением об отечественной эстраде, но и сокровенными подробностями личной жизни.

      Сергей Соседов впервые представил публике своего старшего брата и назвал причину, по которой не общается с племянниками. Со слезами на глазах Сергей вспомнил, как от тяжелой болезни умер его отец, а также сам прошел полное медицинское обследование, тревожные результаты которого врач сообщил ему только в эфире.

      Кроме того, музыкальный критик затронул и интимные темы: откровенно поведал об отношениях с роковой для него женщиной и отчаянной надежде стать отцом.

      смотретьСамый зубастый музыкальный критик и его обращение к Алле Пугачёвой — в программе «Секрет на миллион»
      Самый зубастый музыкальный критик и его обращение к Алле Пугачёвой — в программе «Секрет на миллион»
      Сергей раскрыл и другую важную для него тему — творчество Аллы Пугачёвой. Критик неоднократно заявлял о том, что Пугачёва должна покинуть сцену. В студии «Секрета на миллион» он расскажет, чем ему не нравятся песни Примадонны и почему он против ее связи с Максимом Галкиным.

      Смотрите подробности откровений Сергея Соседова в программе «Секрет на миллион» в субботу, 10 февраля, в 17:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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