Сорвавшая джекпот американка рискует потерять $560 млн из-за отказа назвать имя

Американка может потерять более полумиллиарда долларов
из-за отказа назвать свое имя.
Женщина победила в национальной лотерее и заявила, что хочет забрать выигрыш анонимно. Она даже готова добиваться такой возможности в суде. А все это для того, чтобы не стать жертвой мошенников и преступников.
Однако, по законам штата, имя победителя лотереи должно быть объявлено публично. Это делает розыгрыш прозрачным и работает как хорошая реклама.
Известно, что женщина уже подписала выигрышный билет своим настоящим именем, и если она решит его изменить, то автоматически лишится своих денег.
Однако, по законам штата, имя победителя лотереи должно быть объявлено публично. Это делает розыгрыш прозрачным и работает как хорошая реклама.
Известно, что женщина уже подписала выигрышный билет своим настоящим именем, и если она решит его изменить, то автоматически лишится своих денег.
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