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    Сорвавшая джекпот американка рискует потерять $560 млн из-за отказа назвать имя. лотереи, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСорвавшая джекпот американка рискует потерять $560 млн из-за отказа назвать имя

    Сорвавшая джекпот американка рискует потерять $560 млн из-за отказа назвать имя

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    Сорвавшая джекпот американка рискует потерять $560 млн <nobr>из-за</nobr> отказа назвать имя

    Сорвавшая джекпот американка рискует потерять $560 млн из-за отказа назвать имя

    Сорвавшая джекпот американка рискует потерять $560 млн <nobr>из-за</nobr> отказа назвать имя

      Американка может потерять более полумиллиарда долларов из-за отказа назвать свое имя.

      Женщина победила в национальной лотерее и заявила, что хочет забрать выигрыш анонимно. Она даже готова добиваться такой возможности в суде. А все это для того, чтобы не стать жертвой мошенников и преступников.

      Однако, по законам штата, имя победителя лотереи должно быть объявлено публично. Это делает розыгрыш прозрачным и работает как хорошая реклама.

      Известно, что женщина уже подписала выигрышный билет своим настоящим именем, и если она решит его изменить, то автоматически лишится своих денег.

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