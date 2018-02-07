Полпред губернатора Ставропольского края найден мертвым

Следственный комитет начал проверку после того, как полномочный представитель губернатора Ставропольского края был найден мертвым.
Сегодня утром, 7 февраля, на территории частного домовладения в Ставрополе был найден мертвым мужчина с огнестрельным ранением груди. Погибший — полномочный представитель губернатора Ставропольского края Александр Коробейников, который курировал Минераловодский городской округ, а также города Лермонтов и Пятигорск.
СК РФ по Ставропольскому краю: «По данному факту отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю проводится доследственная проверка».
Следователи опрашивают соседей, родственников и людей из близкого окружения погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, у Коробейникова было зарегистрированное огнестрельное оружие.
СК РФ по Ставропольскому краю: «По данному факту отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю проводится доследственная проверка».
Следователи опрашивают соседей, родственников и людей из близкого окружения погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, у Коробейникова было зарегистрированное огнестрельное оружие.
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