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    Полпред губернатора Ставропольского края найден мертвым

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    Полпред губернатора Ставропольского края найден мертвым

    Полпред губернатора Ставропольского края найден мертвым

    Следственный комитет начал проверку после того, как полномочный представитель губернатора Ставропольского края был найден мертвым.

    Сегодня утром, 7 февраля, на территории частного домовладения в Ставрополе был найден мертвым мужчина с огнестрельным ранением груди. Погибший — полномочный представитель губернатора Ставропольского края Александр Коробейников, который курировал Минераловодский городской округ, а также города Лермонтов и Пятигорск.

    СК РФ по Ставропольскому краю: «По данному факту отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю проводится доследственная проверка».

    Следователи опрашивают соседей, родственников и людей из близкого окружения погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

    По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, у Коробейникова было зарегистрированное огнестрельное оружие.

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