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    Путин прибыл в Красноярск на совещание по вопросам Универсиады-2019. Красноярск, Путин, спорт, стадионы, Универсиада. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин прибыл в Красноярск на совещание по вопросам Универсиады-2019

    Путин прибыл в Красноярск на совещание по вопросам Универсиады-2019

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    Путин прибыл в Красноярск на совещание по вопросам <nobr>Универсиады-2019</nobr>

    Путин прибыл в Красноярск на совещание по вопросам Универсиады-2019

    Путин прибыл в Красноярск на совещание по вопросам <nobr>Универсиады-2019</nobr>

      Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Красноярск, где проведет совещание по вопросам подготовки к XXIX Всемирной зимней универсиаде.

      Универсиада пройдет в Красноярске в марте 2019 года. К соревнованиям готовятся больше 30 спортивных и транспортных объектов. Некоторые из них глава государства осмотрит лично. В частности, он посетит многофункциональный спортивный комплекс, а также «Платинум Арену».

      Ожидается, что президент также встретится с игроками футбольного клуба «Тотем» — это воспитанники одного из детских домов Красноярска.

      Кроме того, Владимир Путин побывает в новом терминале аэропорта, который уже этой осенью начнет обслуживать международные рейсы.

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