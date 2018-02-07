Путин прибыл в Красноярск на совещание по вопросам Универсиады-2019

Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Красноярск, где проведет совещание по вопросам подготовки к XXIX Всемирной зимней универсиаде.
Универсиада пройдет в Красноярске в марте 2019 года. К соревнованиям готовятся больше 30 спортивных и транспортных объектов. Некоторые из них глава государства осмотрит лично. В частности, он посетит многофункциональный спортивный комплекс, а также «Платинум Арену».
Ожидается, что президент также встретится с игроками футбольного клуба «Тотем» — это воспитанники одного из детских домов Красноярска.
Кроме того, Владимир Путин побывает в новом терминале аэропорта, который уже этой осенью начнет обслуживать международные рейсы.
Ожидается, что президент также встретится с игроками футбольного клуба «Тотем» — это воспитанники одного из детских домов Красноярска.
Кроме того, Владимир Путин побывает в новом терминале аэропорта, который уже этой осенью начнет обслуживать международные рейсы.
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