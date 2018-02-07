СМИ: ЦБ проверит сотрудников на детекторе лжи

Центробанк собирается проверить своих сотрудников на детекторе лжи.
Как стало известно газете «Ведомости», мера коснется тех, кто работает непосредственно с банками. Это уполномоченные представители регулятора и кураторы кредитных организаций.
У них спросят, не разглашали ли они конфиденциальную информацию и нет ли на их совести коррупционных проступков.
Хотя по Трудовому кодексу работники не обязаны соглашаться на проверку на полиграфе, как отмечают эксперты, в ЦБ могут их «простимулировать». Часть сотрудников уже прошла эту процедуру.
У них спросят, не разглашали ли они конфиденциальную информацию и нет ли на их совести коррупционных проступков.
Хотя по Трудовому кодексу работники не обязаны соглашаться на проверку на полиграфе, как отмечают эксперты, в ЦБ могут их «простимулировать». Часть сотрудников уже прошла эту процедуру.
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