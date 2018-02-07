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    СМИ: ЦБ проверит сотрудников на детекторе лжи. коррупция, Центробанк. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ: ЦБ проверит сотрудников на детекторе лжи

    СМИ: ЦБ проверит сотрудников на детекторе лжи

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    СМИ: ЦБ проверит сотрудников на детекторе лжи

    СМИ: ЦБ проверит сотрудников на детекторе лжи

    СМИ: ЦБ проверит сотрудников на детекторе лжи

      Центробанк собирается проверить своих сотрудников на детекторе лжи.

      Как стало известно газете «Ведомости», мера коснется тех, кто работает непосредственно с банками. Это уполномоченные представители регулятора и кураторы кредитных организаций.

      У них спросят, не разглашали ли они конфиденциальную информацию и нет ли на их совести коррупционных проступков.

      Хотя по Трудовому кодексу работники не обязаны соглашаться на проверку на полиграфе, как отмечают эксперты, в ЦБ могут их «простимулировать». Часть сотрудников уже прошла эту процедуру.

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