Племянник главы Ингушетии погиб, когда чистил ружье

В селе Троицкое в Ингушетии произошел несчастный случай с местным жителем. Хасан Евкуров, который приходится племянником главе республики, погиб
из-за неосторожного обращения с оружием.
Хасан Евкуров, племянник главы Ингушетии Юнус-бека Евкурова, был найден мертвым у себя дома в селе Троицкое в Сунженском районе республики. Рядом с телом было обнаружено ружье.
Вероятно, причиной гибели Евкурова стало неосторожное обращение с оружием. Эту версию подтвердил ТАСС один из родственников погибшего.
Родственник Хасана Евкурова: «Хасан Евкуров вечером сел чистить свое охотничье ружье, и оно случайно выстрелило. Пуля попала в голову, сразу скончался на месте».
Такое же мнение высказали и в администрации руководителя Ингушетии.
Сотрудник администрации главы Ингушетии: «По предварительной информации, племянник Евкурова — Хасан Евкуров — был обнаружен у себя дома с огнестрельным ранением головы. Ранение он получил при чистке оружия».
Вероятно, причиной гибели Евкурова стало неосторожное обращение с оружием. Эту версию подтвердил ТАСС один из родственников погибшего.
Родственник Хасана Евкурова: «Хасан Евкуров вечером сел чистить свое охотничье ружье, и оно случайно выстрелило. Пуля попала в голову, сразу скончался на месте».
Такое же мнение высказали и в администрации руководителя Ингушетии.
Сотрудник администрации главы Ингушетии: «По предварительной информации, племянник Евкурова — Хасан Евкуров — был обнаружен у себя дома с огнестрельным ранением головы. Ранение он получил при чистке оружия».
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