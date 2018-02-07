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    Племянник главы Ингушетии погиб, когда чистил ружье

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    Племянник главы Ингушетии погиб, когда чистил ружье

    Племянник главы Ингушетии погиб, когда чистил ружье

    В селе Троицкое в Ингушетии произошел несчастный случай с местным жителем. Хасан Евкуров, который приходится племянником главе республики, погиб из-за неосторожного обращения с оружием.

    Хасан Евкуров, племянник главы Ингушетии Юнус-бека Евкурова, был найден мертвым у себя дома в селе Троицкое в Сунженском районе республики. Рядом с телом было обнаружено ружье.

    Вероятно, причиной гибели Евкурова стало неосторожное обращение с оружием. Эту версию подтвердил ТАСС один из родственников погибшего.

    Родственник Хасана Евкурова: «Хасан Евкуров вечером сел чистить свое охотничье ружье, и оно случайно выстрелило. Пуля попала в голову, сразу скончался на месте».

    Такое же мнение высказали и в администрации руководителя Ингушетии.

    Сотрудник администрации главы Ингушетии: «По предварительной информации, племянник Евкурова — Хасан Евкуров — был обнаружен у себя дома с огнестрельным ранением головы. Ранение он получил при чистке оружия».

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