ФСБ: осуждены 9 членов ИГ, готовивших теракты в Ингушетии

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор девятерым боевикам, примкнувшим к ИГИЛ (запрещенной в РФ группировке — ред.). По данным следствия, они готовили атаки на территории Ингушетии.
По данным ФСБ, члены незаконного вооруженного формирования, которое действовало на территории Ингушетии, позиционировали себя как ячейку ИГИЛ в составе группировки «Вилайят Галгайче». Они были обезврежены в 2016 году.
На вооружении у боевиков было большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств. Все это было обнаружено по местам их жительства и в специально оборудованных схронах, передает ТАСС.
У одного из боевиков обнаружили записи, которые «содержат годовой план проведения терактов, списки планируемых убийств сотрудников МВД Ингушетии, а также лиц, оказывающих им содействие».
Центр общественных связей ФСБ: «Перед судом предстали девять членов так называемой сунданской бандгруппы: Гадамаури Л. В. осуществлял непосредственное руководство НВФ, Опиев Б. С. добровольно оказывал содействие в качестве пособника, а также осуществлял финансирование НВФ, Амриев З. Б., Бузуртанов А. И., Албаков А. С., Торчхоев И. Б., Матиев Т. Р., Цечоев Д. Т. и Цечоев И. Г. выполняли функции рядовых участников».
Еще один подозреваемый по фамилии Хациев находится в федеральном розыске. Между тем глава банды Гадамаури получил 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а остальные боевики приговорены к срокам от 5 до 14 лет.
Как сообщили в ФСБ, осужденные преступники причастны к серии преступлений террористической направленности. В частности, к обстрелу колонны военных в районе населенного пункта Даттых в 2012 году. Также они связаны с организацией самопродрыва смертницы в Серноводске в 2013-м.
На вооружении у боевиков было большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств. Все это было обнаружено по местам их жительства и в специально оборудованных схронах, передает ТАСС.
У одного из боевиков обнаружили записи, которые «содержат годовой план проведения терактов, списки планируемых убийств сотрудников МВД Ингушетии, а также лиц, оказывающих им содействие».
Центр общественных связей ФСБ: «Перед судом предстали девять членов так называемой сунданской бандгруппы: Гадамаури Л. В. осуществлял непосредственное руководство НВФ, Опиев Б. С. добровольно оказывал содействие в качестве пособника, а также осуществлял финансирование НВФ, Амриев З. Б., Бузуртанов А. И., Албаков А. С., Торчхоев И. Б., Матиев Т. Р., Цечоев Д. Т. и Цечоев И. Г. выполняли функции рядовых участников».
Еще один подозреваемый по фамилии Хациев находится в федеральном розыске. Между тем глава банды Гадамаури получил 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а остальные боевики приговорены к срокам от 5 до 14 лет.
Как сообщили в ФСБ, осужденные преступники причастны к серии преступлений террористической направленности. В частности, к обстрелу колонны военных в районе населенного пункта Даттых в 2012 году. Также они связаны с организацией самопродрыва смертницы в Серноводске в 2013-м.
Комментарии