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    ФСБ: осуждены 9 членов ИГ, готовивших теракты в Ингушетии. Исламское государство, ФСБ, приговоры, суды, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФСБ: осуждены 9 членов ИГ, готовивших теракты в Ингушетии

    ФСБ: осуждены 9 членов ИГ, готовивших теракты в Ингушетии

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    ФСБ: осуждены 9 членов ИГ, готовивших теракты в Ингушетии

    ФСБ: осуждены 9 членов ИГ, готовивших теракты в Ингушетии

    ФСБ: осуждены 9 членов ИГ, готовивших теракты в Ингушетии

      Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор девятерым боевикам, примкнувшим к ИГИЛ (запрещенной в РФ группировке — ред.). По данным следствия, они готовили атаки на территории Ингушетии.

      По данным ФСБ, члены незаконного вооруженного формирования, которое действовало на территории Ингушетии, позиционировали себя как ячейку ИГИЛ в составе группировки «Вилайят Галгайче». Они были обезврежены в 2016 году.

      На вооружении у боевиков было большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств. Все это было обнаружено по местам их жительства и в специально оборудованных схронах, передает ТАСС.

      У одного из боевиков обнаружили записи, которые «содержат годовой план проведения терактов, списки планируемых убийств сотрудников МВД Ингушетии, а также лиц, оказывающих им содействие».

      Центр общественных связей ФСБ: «Перед судом предстали девять членов так называемой сунданской бандгруппы: Гадамаури Л. В. осуществлял непосредственное руководство НВФ, Опиев Б. С. добровольно оказывал содействие в качестве пособника, а также осуществлял финансирование НВФ, Амриев З. Б., Бузуртанов А. И., Албаков А. С., Торчхоев И. Б., Матиев Т. Р., Цечоев Д. Т. и Цечоев И. Г. выполняли функции рядовых участников».

      Еще один подозреваемый по фамилии Хациев находится в федеральном розыске. Между тем глава банды Гадамаури получил 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а остальные боевики приговорены к срокам от 5 до 14 лет.

      Как сообщили в ФСБ, осужденные преступники причастны к серии преступлений террористической направленности. В частности, к обстрелу колонны военных в районе населенного пункта Даттых в 2012 году. Также они связаны с организацией самопродрыва смертницы в Серноводске в 2013-м.

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