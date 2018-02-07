В Сочи раньше срока зацвела мимоза

Пока европейская часть России утопает в сугробах, на юге страны уже запахло весной. В Сочи зацвела серебристая акация, которую в народе называют мимозой.

1000 растения

Сочи

цветы

Цветы появились на несколько недель раньше обычного. Специалисты объясняют это тем, что в регионе установилась комфортная температура.



Мимозу завезли в нашу страну из Австралии. Именно поэтому она цветет в феврале, ведь сейчас в южном полушарии — самый разгар лета.