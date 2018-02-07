Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  
    В Сочи раньше срока зацвела мимоза. растения, Сочи, цветы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сочи раньше срока зацвела мимоза

    В Сочи раньше срока зацвела мимоза

    2 комментария
    В Сочи раньше срока зацвела мимоза

    В Сочи раньше срока зацвела мимоза

    В Сочи раньше срока зацвела мимоза

      Пока европейская часть России утопает в сугробах, на юге страны уже запахло весной. В Сочи зацвела серебристая акация, которую в народе называют мимозой.

      Цветы появились на несколько недель раньше обычного. Специалисты объясняют это тем, что в регионе установилась комфортная температура.

      Мимозу завезли в нашу страну из Австралии. Именно поэтому она цветет в феврале, ведь сейчас в южном полушарии — самый разгар лета.

      Новости по теме

      Зима 2017–2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru