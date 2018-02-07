Россия начала депортировать северокорейских рабочих

Россия начала высылку рабочих из КНДР. Об этом заявил во вторник российским журналистам в
Нью-Йорке посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора.
По словам дипломата, это связано с обязательствами России по выполнению резолюции ООН, принятой в декабре прошлого года, передает ТАСС.
Александр Мацегора: «Многие губернаторы, чтобы доложить о досрочном выполнении (резолюции), начали отправлять корейцев».
Мацегора согласился с тем, что эта мера нанесет «серьезный удар» по российской экономике. В наибольшей степени пострадает Дальний Восток, где трудятся 12 тысяч рабочих из КНДР.
Резолюция, вводящая новые санкции в отношении Северной Кореи из-за ядерной программы, была принята 22 декабря прошлого года. Одна из мер воздействия на режим КНДР, прописанных в документе, связана с северокорейскими гражданами, которые трудятся в других странах. Все они должны быть депортированы на родину в течение двух лет с момента одобрения резолюции.
Александр Мацегора: «Многие губернаторы, чтобы доложить о досрочном выполнении (резолюции), начали отправлять корейцев».
Мацегора согласился с тем, что эта мера нанесет «серьезный удар» по российской экономике. В наибольшей степени пострадает Дальний Восток, где трудятся 12 тысяч рабочих из КНДР.
Резолюция, вводящая новые санкции в отношении Северной Кореи из-за ядерной программы, была принята 22 декабря прошлого года. Одна из мер воздействия на режим КНДР, прописанных в документе, связана с северокорейскими гражданами, которые трудятся в других странах. Все они должны быть депортированы на родину в течение двух лет с момента одобрения резолюции.
Комментарии