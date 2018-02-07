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    Россия начала депортировать северокорейских рабочих

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    Россия начала депортировать северокорейских рабочих

    Россия начала депортировать северокорейских рабочих

    Россия начала высылку рабочих из КНДР. Об этом заявил во вторник российским журналистам в Нью-Йорке посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора.

    По словам дипломата, это связано с обязательствами России по выполнению резолюции ООН, принятой в декабре прошлого года, передает ТАСС.

    Александр Мацегора: «Многие губернаторы, чтобы доложить о досрочном выполнении (резолюции), начали отправлять корейцев».

    Мацегора согласился с тем, что эта мера нанесет «серьезный удар» по российской экономике. В наибольшей степени пострадает Дальний Восток, где трудятся 12 тысяч рабочих из КНДР.

    Резолюция, вводящая новые санкции в отношении Северной Кореи из-за ядерной программы, была принята 22 декабря прошлого года. Одна из мер воздействия на режим КНДР, прописанных в документе, связана с северокорейскими гражданами, которые трудятся в других странах. Все они должны быть депортированы на родину в течение двух лет с момента одобрения резолюции.

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