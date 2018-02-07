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    Велосипедисты-экстремалы отправились в 450-километровый марафон по льду Волги. велоспорт, Волга, экстремальные виды спорта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВелосипедисты-экстремалы отправились в 450-километровый марафон по льду Волги

    Велосипедисты-экстремалы отправились в 450-километровый марафон по льду Волги

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    <nobr>Велосипедисты-экстремалы</nobr> отправились в <nobr>450-километровый</nobr> марафон по льду Волги

    Велосипедисты-экстремалы отправились в 450-километровый марафон по льду Волги

    <nobr>Велосипедисты-экстремалы</nobr> отправились в <nobr>450-километровый</nobr> марафон по льду Волги

      В Самарской области группа велосипедистов-экстремалов устроила марафон по льду Волги. Спортсмены планируют пройти по замерзшей реке 450 километров. Участники заезда управляют специальными внедорожными байками, а снаряжение везут на санях. Часть маршрута с ними проехал корреспондент НТВ Михаил Чернов.

      Экспедиция «Волжский лед» — способ доказать, что велосипед транспорт всесезонный. И по воде едет, как и по суше.

      Александр Домбровский, участник экспедиции: «О том, что мы едем, все спецслужбы оповещены. Они это, понятно, никак не поддерживают».

      Полтысячи километров по льду и сугробам, от Самары до Саратова. На приспущенных шинах. Велосипеды специальные — устойчивые и проходимые. И главная проблема для новичка — это волжский ветер, который пробирает до костей.

      В такую погоду на льду только бродячие собаки, рыбаки и экстремалы. Остальные за велобезумством предпочитают наблюдать с берега.

      Главный вопрос — кто кого везет. Велосипед велосипедиста или наоборот. Когда вся Волга в сугробах, велопоход превращается в пеший. Средняя скорость — чуть быстрее, чем у пешехода. Шесть или семь километров в час, с перерывами на еду. К вечеру кажется, что не держит не только снег, но и ноги.

      Если так пойдет и дальше — в среднем меньше 40 километров за день, то крутить педали им еще больше недели.

      Подробности — в видеоматериале.

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