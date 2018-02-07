Житель Новосибирска получил 7 лет колонии за убийство знакомого ложкой для обуви

Дзержинский районный суд приговорил
20-летнего жителя Новосибирска к семи годам колонии строгого режима за убийство знакомого металлической ложкой для обуви.
Убийство произошло в конце октября 2017 года. Молодой человек пришел в гости к 43-летнему знакомому для совместного распития спиртных напитков. Во время застолья конфликтов между ними не возникало. Но, когда юноша собрался уходить и надевал с помощью металлической ложки обувь, спаниель хозяина квартиры набросился на него и схватил кроссовок.
Молодой человек ударил собаку обувной ложкой, что и послужило причиной конфликта с ее хозяином, в ходе которого юноша нанес мужчине не менее 38 ударов металлической обувной ложкой. Смерть наступила от множественных телесных повреждений
Как передает РИА Новости, суд признал молодого человека виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчине было назначено наказание в виде пяти лет колонии, однако в связи с имевшимися ранее условными судимостями окончательное наказание составило семь лет колонии строгого режима.
Молодой человек ударил собаку обувной ложкой, что и послужило причиной конфликта с ее хозяином, в ходе которого юноша нанес мужчине не менее 38 ударов металлической обувной ложкой. Смерть наступила от множественных телесных повреждений
Как передает РИА Новости, суд признал молодого человека виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчине было назначено наказание в виде пяти лет колонии, однако в связи с имевшимися ранее условными судимостями окончательное наказание составило семь лет колонии строгого режима.
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