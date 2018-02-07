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    CAS сделал первое заявление после рассмотрения иска россиян к МОК. МОК, Олимпиада, спорт, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВCAS сделал первое заявление после рассмотрения иска россиян к МОК

    CAS сделал первое заявление после рассмотрения иска россиян к МОК

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    CAS сделал первое заявление после рассмотрения иска россиян к МОК

    CAS сделал первое заявление после рассмотрения иска россиян к МОК

    CAS сделал первое заявление после рассмотрения иска россиян к МОК

      В южнокорейском Пхёнчхане завершилось первое заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда по жалобе 32 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета не приглашать их на Олимпиаду-2018.

      Слушания продолжались более двух часов. В них участвовали адвокаты спортсменов, а также представитель МОК Валери Фурнейрон, которая возглавляла комиссию по выдаче приглашений россиянам. Решение должны вынести уже завтра на повторном заседании арбитража.

      Апелляции еще 13 спортсменов и двух тренеров, которые присоединились к иску сегодня, также будут рассмотрены 8 февраля.

      При этом генеральный секретарь CAS Матье Риб заявил, что в том случае, если суд удовлетворит апелляции российских спортсменов, их участие в Олимпиаде-2018 будет гарантировано.

      Матье Риб: «Если их апелляции будут удовлетворены, это означает, что такая возможность будет гарантирована. Это будет окончательное решение. Конечно, в теории потом возможна подача апелляции в Трибунал, но, на мой взгляд, это маловероятно».

      Риб также сообщил, что дела шести россиян, которым было отказано в приглашении на Олимпиаду из-за допинговой истории, будут рассмотрены только после Игр. Речь идет о конькобежцах Денисе Юскове и Павле Кулижникове, биатлонистах Александре Логинове, Ирине Старых, шорт-трекистке Татьяне Бородулиной и прыгуне на лыжах с трамплина Дмитрии Васильеве.

      Матье Риб: «Апелляция, которую подали шесть спортсменов с допинговой историей, не будет рассмотрена оперативно. Мы ее получили, но она будет рассматриваться не выездной панелью, а судом в Швейцарии».

      На данный момент в списке российских спортсменов, которые выступят в Пхёнчхане под нейтральным флагом, 168 человек.

      Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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