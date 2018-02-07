Пассажирский Boeing вернулся во Внуково после срабатывания одного из датчиков

Пассажирский Boeing, следовавший из московского аэропорта Внуково на остров Пхукет в Таиланде, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета
из-за срабатывания одного из датчиков.
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, «сразу после вылета из Внуково у самолета около часа ночи сработал один из датчиков, свидетельствующих о возможной неисправности воздушного судна».
Из сообщения источника: «После выработки топлива самолет благополучно приземлился в аэропорту Внуково».
Возгорания на борту не было. Почему сработал датчик, выясняется. Пострадавших при инциденте также нет, помощь врачей и спасателей не понадобилась. Пассажиров пересадили на другой борт, они уже вылетели на Пхукет.
Из сообщения источника: «После выработки топлива самолет благополучно приземлился в аэропорту Внуково».
Возгорания на борту не было. Почему сработал датчик, выясняется. Пострадавших при инциденте также нет, помощь врачей и спасателей не понадобилась. Пассажиров пересадили на другой борт, они уже вылетели на Пхукет.
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