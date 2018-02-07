Мощный пожар произошел на курортном острове в Таиланде: есть пострадавшие

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате пожара, который произошел во вторник вечером на острове
Пхи-Пхи Дон на юге Таиланда, популярном среди любителей дайвинга.
Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, ранения получили туристы из Бразилии, Аргентины и Израиля.
Пожар начался во вторник поздно вечером в одном из местных хостелов, предположительно, из-за взрыва газового баллона, и быстро охватил близлежащие здания. В огне были уничтожены или серьезно пострадали около 25 строений, среди которых торговые лавки и кафе, обычно переполненные отдыхающими.
Посетители острова и местные жители были оперативно эвакуированы с места происшествия. Ущерб от возгорания оценивается местными властями почти в 1 млн долларов.
Пожар начался во вторник поздно вечером в одном из местных хостелов, предположительно, из-за взрыва газового баллона, и быстро охватил близлежащие здания. В огне были уничтожены или серьезно пострадали около 25 строений, среди которых торговые лавки и кафе, обычно переполненные отдыхающими.
Посетители острова и местные жители были оперативно эвакуированы с места происшествия. Ущерб от возгорания оценивается местными властями почти в 1 млн долларов.
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