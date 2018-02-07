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    Мощный пожар произошел на курортном острове в Таиланде: есть пострадавшие

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    • Фото: @georgebkk / twitter.com
    Мощный пожар произошел на курортном острове в Таиланде: есть пострадавшие

    Мощный пожар произошел на курортном острове в Таиланде: есть пострадавшие

    Мощный пожар произошел на курортном острове в Таиланде: есть пострадавшие
  • Фото: @georgebkk / twitter.com

    • По меньшей мере шесть человек пострадали в результате пожара, который произошел во вторник вечером на острове Пхи-Пхи Дон на юге Таиланда, популярном среди любителей дайвинга.

    Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, ранения получили туристы из Бразилии, Аргентины и Израиля.

    Пожар начался во вторник поздно вечером в одном из местных хостелов, предположительно, из-за взрыва газового баллона, и быстро охватил близлежащие здания. В огне были уничтожены или серьезно пострадали около 25 строений, среди которых торговые лавки и кафе, обычно переполненные отдыхающими.

    Посетители острова и местные жители были оперативно эвакуированы с места происшествия. Ущерб от возгорания оценивается местными властями почти в 1 млн долларов.

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