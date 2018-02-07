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    На скоростном шоссе в США столкнулись 70 машин: видео. ДТП, США, гололед. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа скоростном шоссе в США столкнулись 70 машин: видео

    На скоростном шоссе в США столкнулись 70 машин: видео

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    На скоростном шоссе в США столкнулись 70 машин: видео

    На скоростном шоссе в США столкнулись 70 машин: видео

      Низкая видимость и гололедица стали причиной массового ДТП в американском штате Айова. На скоростном шоссе столкнулись сразу 70 машин, в том числе грузовики.

      Аварию зафиксировали камеры наблюдения. На этих кадрах видно, как в автомобильную пробку на большой скорости врезаются фуры и легковушки.

      По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек, еще несколько получили серьезные травмы. Местные власти были вынуждены полностью перекрыть движение по магистрали.

      Похожее ДТП произошло днем ранее на обледеневшем шоссе в штате Миссури, где столкнулись более сотни автомобилей.

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