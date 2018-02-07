Число погибших при землетрясении на Тайване возросло до четырех

По меньшей мере 4 человека погибли в результате землетрясения на Тайване. Еще 225 получили ранения. 145 человек числятся пропавшими без вести. Такие данные приводит тайваньское Центральное информационное агентство.
Как передает ТАСС со ссылкой на Московско-Тайбэйскую координационную комиссию по экономическому и культурному сотрудничеству, сведений о пострадавших среди российских туристов пока не поступало.
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло во вторник в 23:50 по местному времени (18:50 мск) у побережья уезда Хуалянь в северо-восточной части острова. Очаг землетрясения находился на глубине 11 км.
Из-за подземных толчков произошло обрушение нескольких зданий, в том числе 11-этажной гостиницы Marshal Hotel. Кроме того, возникли перебои в транспортной системе, а также в системе энергоснабжения. Более 700 домов были обесточены.
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло во вторник в 23:50 по местному времени (18:50 мск) у побережья уезда Хуалянь в северо-восточной части острова. Очаг землетрясения находился на глубине 11 км.
Из-за подземных толчков произошло обрушение нескольких зданий, в том числе 11-этажной гостиницы Marshal Hotel. Кроме того, возникли перебои в транспортной системе, а также в системе энергоснабжения. Более 700 домов были обесточены.
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