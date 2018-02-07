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    Суд Мальдив отменил решение об освобождении экс-президента и оппозиционеров. Мальдивы, приговоры, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСуд Мальдив отменил решение об освобождении экс-президента и оппозиционеров

    Суд Мальдив отменил решение об освобождении экс-президента и оппозиционеров

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    Суд Мальдив отменил решение об освобождении <nobr>экс-президента</nobr> и оппозиционеров

    Суд Мальдив отменил решение об освобождении экс-президента и оппозиционеров

    Суд Мальдив отменил решение об освобождении <nobr>экс-президента</nobr> и оппозиционеров

      Верховный суд Мальдив отменил свое же решение об освобождении экс-президента страны Мохамеда Нашида и еще восьми представителей оппозиции, обвиняемых в террористической деятельности.

      Ранее в стране на 15 дней был введен режим чрезвычайного положения из-за разгорающегося политического кризиса. Популярный у туристов курорт захлестнули акции протеста после того, как 1 февраля Верховный суд отменил приговор Нашиду и оппозиционерам. Однако руководство полиции Мальдив, которое попыталось исполнить решение суда, уволил нынешний глава государства Абдулла Ямин. В стране прошли митинги сторонников экс-президента.

      Ростуризм призвал турооператоров информировать клиентов о ситуации на Мальдивах.


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