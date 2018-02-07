СМИ: США перенесли испытание межконтинентальной ракеты из-за Олимпиады

NEW: The U. S. has decided to delay a scheduled ICBM test from Vandenberg Air Force Base in California in deference to the 2018 Winter Olympics, CBS News’ David Martin reports. — CBS News (@CBSNews) 6 февраля 2018 г.

«США приняли решение отложить запланированное испытание межконтинентальной баллистической ракеты с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии, принимая во внимание проведение зимних Олимпийских игр в 2018 году».Ранее сообщалось, что США и Южная Корея договорились отказаться от совместных военных учений на время международных соревнований.Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.