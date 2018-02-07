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    СМИ: США перенесли испытание межконтинентальной ракеты из-за Олимпиады

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    • Фото: Reuters © 2018, Fabrizio Bensch
    СМИ: США перенесли испытание межконтинентальной ракеты <nobr>из-за</nobr> Олимпиады

    СМИ: США перенесли испытание межконтинентальной ракеты из-за Олимпиады

    СМИ: США перенесли испытание межконтинентальной ракеты <nobr>из-за</nobr> Олимпиады
  • Фото: Reuters © 2018, Fabrizio Bensch

    • Соединенные Штаты решили отложить испытание межконтинентальной баллистической ракеты в связи с Олимпиадой, которая стартует в Пхёнчхане 9 февраля.

    Телеканал CBS: «США приняли решение отложить запланированное испытание межконтинентальной баллистической ракеты с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии, принимая во внимание проведение зимних Олимпийских игр в 2018 году».


    Ранее сообщалось, что США и Южная Корея договорились отказаться от совместных военных учений на время международных соревнований.

    Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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