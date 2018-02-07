СМИ: США перенесли испытание межконтинентальной ракеты из-за Олимпиады

Соединенные Штаты решили отложить испытание межконтинентальной баллистической ракеты в связи с Олимпиадой, которая стартует в Пхёнчхане 9 февраля.
Телеканал CBS: «США приняли решение отложить запланированное испытание межконтинентальной баллистической ракеты с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии, принимая во внимание проведение зимних Олимпийских игр в 2018 году».
Ранее сообщалось, что США и Южная Корея договорились отказаться от совместных военных учений на время международных соревнований.
Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.
NEW: The U. S. has decided to delay a scheduled ICBM test from Vandenberg Air Force Base in California in deference to the 2018 Winter Olympics, CBS News’ David Martin reports.— CBS News (@CBSNews) 6 февраля 2018 г.
Ранее сообщалось, что США и Южная Корея договорились отказаться от совместных военных учений на время международных соревнований.
Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.
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