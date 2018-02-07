В США пес воровал блинчики и поджег дом

В американском городе Саутвик, штат Массачусетс, пес случайно устроил пожар в доме, воруя оставленные на плите блины.

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Золотистый ретривер решил полакомиться блинчиками в то время, пока хозяев не было дома. Чтобы достать их, псу пришлось забраться на плиту. При этом он случайно включил одну из конфорок.



Вскоре загорелся оставленный на плите предмет. Помещение стало быстро наполняться дымом. К счастью, в доме сработала пожарная сигнализация, и на место оперативно прибыли спасатели. Они успели остановить распространение огня, так что дом существенно не пострадал.



Запись с камер наблюдения опубликовал на своей странице в Facebook местный пожарный департамент.