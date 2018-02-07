Финалистка шоу «Ты супер!» поделилась опытом с участниками второго сезона

На НТВ стартует второй сезон вокального конкурса «Ты супер!». Участники из разных городов и стран уже приехали в Москву. Им предстоит не только выступать на сцене, но и дружить, и болеть друг за друга. А те, кто уже прошел этот непростой, но такой интересный путь, стараются их поддержать.
Первой к юным участникам проекта «Ты супер!» приехала финалистка первого сезона Карина Исмаилова. Она — уже, можно сказать, мэтр. Ведь продержаться до финала надо суметь. Поэтому кому, как не ей, разучивать гимн «Ты супер!» с участниками нового сезона.
После репетиции Карина отправилась навестить своих любимых педагогов, которые за время проекта стали для нее родными. И там ее ждал сюрприз — встреча с давней знакомой. Во втором сезоне шоу участвует ее землячка — Эльвира Яхьяева. Девушки когда-то сидели за одной партой в музыкальной школе в Махачкале.
Карина уже побывала на телевизионном Олимпе, а Эльвире только предстоит его покорить. Финалистка шоу знает, как важна для конкурсантки поддержка близких, так что сказала подруге несколько теплых слов. Не обошлось без слез. Но только от радости. Ведь впереди все самое интересное.
Смотрите премьеру нового сезона «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 10 февраля, в 20:00.
После репетиции Карина отправилась навестить своих любимых педагогов, которые за время проекта стали для нее родными. И там ее ждал сюрприз — встреча с давней знакомой. Во втором сезоне шоу участвует ее землячка — Эльвира Яхьяева. Девушки когда-то сидели за одной партой в музыкальной школе в Махачкале.
Карина уже побывала на телевизионном Олимпе, а Эльвире только предстоит его покорить. Финалистка шоу знает, как важна для конкурсантки поддержка близких, так что сказала подруге несколько теплых слов. Не обошлось без слез. Но только от радости. Ведь впереди все самое интересное.
Смотрите премьеру нового сезона «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 10 февраля, в 20:00.
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