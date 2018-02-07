Хранители памяти: в Таджикистане активисты спасают от запустения русское кладбище

Русские кладбища, где покоятся знаковые для нашей истории люди, есть в разных странах. Некоторые из них — например, Сент-Женевьев де Буа во Франции — взяты под дипломатическую опеку. А другие не исчезли с лица земли только благодаря усилиям волонтеров. А кто по закону обязан заботиться о подобных мемориалах, и почему судьба миллионов могил за пределами страны порой зависит от доброй воли конкретных людей? Разбиралась репортер НТВ Екатерина Гусельникова.

На русском кладбище в Душанбе каждая могила — это история. Но не одной семьи, а большой страны, которой уже нет на карте. Да и само кладбище может однажды исчезнуть. После того, как в смутные 1990-е русские массово покинули Таджикистан, оно оказалось никому не нужным.



На кладбище захоронено полтора миллиона человек. Это притом, что сегодня в Душанбе живет меньше миллиона. Точно не известно, сколько здесь военных могил. Но на какую аллею не зайди — обязательно наткнешься на оградку или памятник с красной звездой.



Военный историк и сын фронтовика Гафур Шерматов не мог равнодушно смотреть на стертые таблички на памятниках. Он поднял архивы и с удивлением обнаружил, что жертвы Великой Отечественной здесь далеко не первые.



Гафур Шерматов, историк: «Это кладбище было основано в 1934 году. Многие офицеры, которые прошли Гражданскую войну в Таджикистане и получили тяжелые ранения, стали одними из первых, кого здесь похоронили».



В годы Второй мировой в госпитали Душанбе — тогда он звался Сталинабадом — отправляли тяжелораненых со всех фронтов. 140 бойцов Красной Армии обрели последний покой на центральной аллее этого кладбища. Но еще больше героев той войны были похоронены здесь уже в мирное время. Среди них и знаменитый контрразведчик, участник обороны Севастополя Георгий Смирнов.



Сейчас эти могилы сохраняются только благодаря Гафуру Шерматову и другим таджикским волонтерам, также личной инициативе сотрудников российского посольства. Они пытались получить поддержку из бюджета или ветеранских фондов, но пока безуспешно. И таких кладбищ, не имеющих статуса воинских захоронений, десятки разбросаны по территории бывшего Союза и Европы.



Но ведь решили вопрос со знаменитым Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем, где покоятся потомки Романовых и всемирно известные эмигранты, среди которых Бунин, Тарковский, Матильда Кшесинская. Еще в 2008-м правительство выделило почти 700 тысяч евро, чтобы погасить долги за участки перед Францией. В Госдуме уверены, что можно законодательно оформить подобную опеку и над другими русскими погостами.



