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    Исчезающие в океане: куда пропало искавшее Boeing MH370 американское судно. США, авиационные катастрофы и происшествия, корабли и суда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИсчезающие в океане: куда пропало искавшее Boeing MH370 американское судно

    Исчезающие в океане: куда пропало искавшее Boeing MH370 американское судно

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    Исчезающие в океане: куда пропало искавшее Boeing MH370 американское судно

    Исчезающие в океане: куда пропало искавшее Boeing MH370 американское судно

    Исчезающие в океане: куда пропало искавшее Boeing MH370 американское судно

      Исследовательского судно США, которое занималось поиском пропавшего над Индийским океаном Boeing MH370 Malaysia Airlines, неожиданно пропало с радаров. О нем ничего не было известно целых 4 дня. На Западе даже всерьез заговорили о мистической пропаже и о том, что на карте мира появился новый Бермудский треугольник. Какой же оказалась разгадка?

      На поиски загадочно и практически бесследно исчезнувшего рейса MH370 власти Малайзии потратили уже почти 4 года и более 150 миллионов долларов. Безрезультатно. Найденные случайно несколько обломков позволили лишь немного сузить область поисков.

      И тут, словно из ниоткуда, появляется таинственная американская компания, которая подписывает контракт на странных условиях: все или ничего. То есть вознаграждение в 70 млн австралийских долларов ей будут обязаны выплатить только в случае, если они найдут место крушения самолета. А затем случилось непредвиденное.

      Джеффри Вайз, эксперт по судоходству: «С самого начала эта история была довольно мистической. Начиная с того, что само исчезновение Boeing можно назвать самым загадочным происшествием за всю историю авиации. А теперь — новый виток загадки: исчез и корабль, который занимался поисками самолета».

      Поисковое судно Seabed Constructor — это, пожалуй, самое совершенное изобретение для подводных поисков. Достаточно сказать, что на его борту несколько беспилотных подводных лодок и катеров-дронов, да и само судно напичкано электроникой под завязку. И вдруг оно перестает подавать сигналы день. Спустя 3 дня некоторые уверились, что новый Бермудский треугольник действительно появился на карте мира. Но на 4-й день сигнал снова появился.

      Джеффри Вайз: «Я абсолютно уверен, что команда намеренно выключила датчики, чтобы остаться незамеченными. Судя по всему, мы имеем дело с охотниками за подводными сокровищами. А если ты серьезно занимаешься поисками золота или кладов с затонувших кораблей, то самое главное — это полная секретность».

      Специалисты подозревают, что Seabed Constructor обследовала найденный остов шхуны Inca, затонувшей еще в 1911 году. И тут важно одно странное совпадение: компания — владелец судна, вызвавшаяся искать малайзийский самолет, никому не известна. Но ее оборудование в точности совпадает с тем, которое есть у знаменитой американской корпорации, специализирующейся на глубоководных поисках. А значит, подписанный на невыгодных условиях контракт на поиск пропавшего Boeing, может оказаться лишь прикрытием для охоты за морскими сокровищам.

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