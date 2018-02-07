Число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило 200

Число пострадавших в результате землетрясения в городе Хуалянь на Тайване возросло до 202 человек. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.
Жертвами землетрясения стали два человека.
Ранее сообщалось, что из-за подземных толчков произошло обрушение пяти зданий, в том числе отеля. Кроме того, возникли перебои в транспортной системе, а также в системе энергоснабжения. Более 700 домов были обесточены.
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло во вторник в 23:50 по местному времени (18:50 мск) у побережья уезда Хуалянь в северо-восточной части острова. Очаг землетрясения находился на глубине 11 км.
Ранее сообщалось, что из-за подземных толчков произошло обрушение пяти зданий, в том числе отеля. Кроме того, возникли перебои в транспортной системе, а также в системе энергоснабжения. Более 700 домов были обесточены.
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло во вторник в 23:50 по местному времени (18:50 мск) у побережья уезда Хуалянь в северо-восточной части острова. Очаг землетрясения находился на глубине 11 км.
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