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    Число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило 200

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    • Фото: Reuters © 2018, Tyrone Siu
    Число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило 200

    Число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило 200

    Число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило 200
  • Фото: Reuters © 2018, Tyrone Siu

    • Число пострадавших в результате землетрясения в городе Хуалянь на Тайване возросло до 202 человек. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

    Жертвами землетрясения стали два человека.

    Ранее сообщалось, что из-за подземных толчков произошло обрушение пяти зданий, в том числе отеля. Кроме того, возникли перебои в транспортной системе, а также в системе энергоснабжения. Более 700 домов были обесточены.

    смотретьПри землетрясении на Тайване пострадали более 100 человек
    При землетрясении на Тайване пострадали более 100 человек
    Землетрясение магнитудой 6,5 произошло во вторник в 23:50 по местному времени (18:50 мск) у побережья уезда Хуалянь в северо-восточной части острова. Очаг землетрясения находился на глубине 11 км.

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