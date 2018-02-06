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    Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал. США, запуски ракет. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал

    Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал

    2 комментария
    • Фото: SpaceX
    Сверхтяжелая <nobr>ракета-носитель</nobr> Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал

    Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал

    Сверхтяжелая <nobr>ракета-носитель</nobr> Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал
    • Фото: SpaceX

      • Новейшая сверхтяжелая ракета Falcon Heavy успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал, США. Прямая трансляция запуска велась на сайте компании SpaceX.

      Falcon Heavy, созданная на базе ракеты-носителя Falcon 9, должна стать самой мощной в мире. Именно с ней связаны планы Илона Маска организовать пилотируемые полеты на Луну и Марс.

      Обычно во время тестового полета внутри ракеты находятся металлические или бетонные блоки, которые выполняют функцию груза. Но на этот раз, как объяснили в SpaceX, они решили запустить в космос что-нибудь веселое. В итоге, в космос на Falcon Heavy отправился вишневый автомобиль Тesla Roadster из личной коллекции главы компании, за рулем которого сидит манекен в скафандре.

      Camera views from inside the payload fairing #FalconHeavy

      Публикация от Elon Musk (@elonmusk)

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