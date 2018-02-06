Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал

Новейшая сверхтяжелая ракета Falcon Heavy успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал, США. Прямая трансляция запуска велась на сайте компании SpaceX.
|
2271
Falcon Heavy, созданная на базе ракеты-носителя Falcon 9, должна стать самой мощной в мире. Именно с ней связаны планы Илона Маска организовать пилотируемые полеты на Луну и Марс.
Обычно во время тестового полета внутри ракеты находятся металлические или бетонные блоки, которые выполняют функцию груза. Но на этот раз, как объяснили в SpaceX, они решили запустить в космос что-нибудь веселое. В итоге, в космос на Falcon Heavy отправился вишневый автомобиль Тesla Roadster из личной коллекции главы компании, за рулем которого сидит манекен в скафандре.
Обычно во время тестового полета внутри ракеты находятся металлические или бетонные блоки, которые выполняют функцию груза. Но на этот раз, как объяснили в SpaceX, они решили запустить в космос что-нибудь веселое. В итоге, в космос на Falcon Heavy отправился вишневый автомобиль Тesla Roadster из личной коллекции главы компании, за рулем которого сидит манекен в скафандре.
Комментарии