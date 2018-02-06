Москвич из ревности устроил пожар, в котором погибли две женщины

Причиной пожара в квартире на востоке Москвы, в результате которого погибли две женщины, стала ревность. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
Юлия Иванова, старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве: «Следствием установлено, что в этот день в квартире находился бывший муж одной из погибших женщин».
По данным следствия, после распития спиртных напитков, экс-супруг дождался, когда все уснут, взял баллон с легковоспламеняющейся жидкостью и поджог квартиру. После этого мужчина ушел, заперев дверь на ключ.
Юлия Иванова: «В настоящее время мужчина задержан, во время допроса он признал вину. С ним проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося».
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц и покушении на убийство. Задержанному грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, пожар в многоэтажном жилом доме на Новокосинской улице произошел в ночь на 6 февраля. В квартире проживали семь человек. В результате трое детей, их отчим и дедушка госпитализированы, мама детей и бабушка погибли.
По данным следствия, после распития спиртных напитков, экс-супруг дождался, когда все уснут, взял баллон с легковоспламеняющейся жидкостью и поджог квартиру. После этого мужчина ушел, заперев дверь на ключ.
Юлия Иванова: «В настоящее время мужчина задержан, во время допроса он признал вину. С ним проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося».
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц и покушении на убийство. Задержанному грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, пожар в многоэтажном жилом доме на Новокосинской улице произошел в ночь на 6 февраля. В квартире проживали семь человек. В результате трое детей, их отчим и дедушка госпитализированы, мама детей и бабушка погибли.
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