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    Посольство РФ в США запросило консульский доступ к обвиняемому в хакерстве Левашову

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    Посольство РФ в США запросило консульский доступ к обвиняемому в хакерстве Левашову

    Посольство РФ в США запросило консульский доступ к обвиняемому в хакерстве Левашову

    Российские дипломаты в обратились в Госдепартамент США с запросом на оказание содействия в получении консульского доступа к обвиненному в киберпреступлениях гражданину РФ Петру Левашову.

    Посольство РФ в США: «Посольство России в Вашингтоне обратилось в Госдеп США с запросом на оказание содействия нашим коллегам в консульском доступе к российскому гражданину, потребовало обеспечить ему нормальные условия содержания».

    Напомним, 36-летний житель Санкт-Петербурга Пётр Левашов был задержан в апреле по запросу американских властей во время отдыха с семьей в Барселоне. Экстрадиции программиста добивалась и Россия, но запрос об экстрадиции от США поступил раньше. Американцы обвиняют Левашова в причастности к созданию сети из десятков тысяч зараженных вирусом компьютеров для незаконного сбора данных и установки программ-вымогателей.

    Левашов уже выступил в американском суде, где заявил о своей невиновности.

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