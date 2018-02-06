Посольство РФ в США запросило консульский доступ к обвиняемому в хакерстве Левашову

Российские дипломаты в обратились в Госдепартамент США с запросом на оказание содействия в получении консульского доступа к обвиненному в киберпреступлениях гражданину РФ Петру Левашову.
Посольство РФ в США: «Посольство России в Вашингтоне обратилось в Госдеп США с запросом на оказание содействия нашим коллегам в консульском доступе к российскому гражданину, потребовало обеспечить ему нормальные условия содержания».
Напомним, 36-летний житель Санкт-Петербурга Пётр Левашов был задержан в апреле по запросу американских властей во время отдыха с семьей в Барселоне. Экстрадиции программиста добивалась и Россия, но запрос об экстрадиции от США поступил раньше. Американцы обвиняют Левашова в причастности к созданию сети из десятков тысяч зараженных вирусом компьютеров для незаконного сбора данных и установки программ-вымогателей.
Левашов уже выступил в американском суде, где заявил о своей невиновности.
Напомним, 36-летний житель Санкт-Петербурга Пётр Левашов был задержан в апреле по запросу американских властей во время отдыха с семьей в Барселоне. Экстрадиции программиста добивалась и Россия, но запрос об экстрадиции от США поступил раньше. Американцы обвиняют Левашова в причастности к созданию сети из десятков тысяч зараженных вирусом компьютеров для незаконного сбора данных и установки программ-вымогателей.
Левашов уже выступил в американском суде, где заявил о своей невиновности.
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