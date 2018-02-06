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    При землетрясении на Тайване пострадали более 100 человек. Тайвань, землетрясения, обрушение, отели и гостиницы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПри землетрясении на Тайване пострадали более 100 человек

    При землетрясении на Тайване пострадали более 100 человек

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    При землетрясении на Тайване пострадали более 100 человек

    При землетрясении на Тайване пострадали более 100 человек

    При землетрясении на Тайване пострадали более 100 человек
    • Фото: Associated Press © 2018

      • По меньшей мере 114 человек пострадали при землетрясении, которое произошло у побережья Тайваня. Об этом сообщают китайские СМИ.

      Отмечается, что из-за подземных толчков произошло обрушение пяти зданий, в том числе отеля. В нем заблокированы десятки людей.

      Кроме этого, сообщается как минимум о двоих погибших.

      смотретьОтель повалился набок в результате землетрясения на Тайване
      Отель повалился набок в результате землетрясения на Тайване
      Землетрясение магнитудой 6,5 произошло во вторник в 23:50 по местному времени (18:50 мск) у побережья уезда Хуалянь в северо-восточной части острова. Очаг землетрясения находился на глубине 11 км.

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