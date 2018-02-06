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    Полиция пресекла контрабанду арабских сигарет на 500 млн рублей

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    Полиция пресекла контрабанду арабских сигарет на 500 млн рублей

    Полиция пресекла контрабанду арабских сигарет на 500 млн рублей

    Полиция пресекла контрабанду арабских сигарет на 500 млн рублей
  • Фото: мвд.рф

    • Правоохранители обнаружили в поезде, следовавшем в Россию с территории Казахстана, более 6 млн контрабандных пачек сигарет на полмиллиарда рублей.

    Полицейские пресекли канал контрабанды сигарет в Россию из одной из арабских стран. В товарном поезде, который следовал со станции Тайнча до Москвы, правоохранители обнаружили девять вагонов, в которых за мешками с пшеничными отрубями и древесными опилками были спрятаны коробки с табачным изделиями известных производителей.

    Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «На табачных изделиях отсутствовали марки акцизного сбора, предусмотренные законодательством Российской Федерации».

    В вагонах, по предварительным данным, находилось более шести миллионов пачек сигарет на 500 млн рублей.

    Возбуждено уголовное дело. Стражи порядка пытаются установить и задержать преступников, причастных к перевозке контрабанды.

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