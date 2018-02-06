Петербуржцам не дают прохода сосульки

Жители Северной столицы обеспокоены появлением наледи на кровлях городских зданий.
За свисающими с домов сосульками в течение дня ведется фотоохота. Кадры появляются в социальных сетях. Большинство пользователей предсказуемо жалуются на работу коммунальных служб.
Например, жители Ивановской улицы рассказали, что вообще не видели дворников. А в районе Красноармейских улиц, по словам очевидцев, глыба льда упала в метре от пожилой женщины. Подобной ситуации опасаются и на улице Александра Невского, сообщая, что тротуары там очень узкие.
Правда, нашлись и те, кто не успел пополнить галерею ледяных снимков. Жители улицы Бабушкина рассказали, что сегодня сосульки с их домов всё-таки сбили.
Например, жители Ивановской улицы рассказали, что вообще не видели дворников. А в районе Красноармейских улиц, по словам очевидцев, глыба льда упала в метре от пожилой женщины. Подобной ситуации опасаются и на улице Александра Невского, сообщая, что тротуары там очень узкие.
Правда, нашлись и те, кто не успел пополнить галерею ледяных снимков. Жители улицы Бабушкина рассказали, что сегодня сосульки с их домов всё-таки сбили.
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