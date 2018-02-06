Звезды балета поздравят Бориса Эйфмана с 40-летием его театра

Праздничный вечер «Вчера. Сегодня. Завтра» пройдет на сцене Александринского театра 13 февраля. В нем будут участвовать как признанные мастера танца, так и юные артисты академии Эйфмана.

Подводя итоги творческого пути своего коллектива, Борис Эйфман признался, что сейчас как никогда полон желания творить и создавать новые балеты.



К юбилею театра мастер подготовил грандиозную праздничную программу. Она называется «Вчера. Сегодня. Завтра». Гости вечера увидят премьеру одноактного балета «Метель». Используя выразительные средства современного танца, будет показано, как люди превращаются в марионеток в руках капризной судьбы.



По задумке 13 февраля на сцену Александринского театра выйдут артисты всех поколений, которые создавали славу балета Эйфмана. Для этого пришлось обзвонить более 300 человек по всему миру.



Но звезды разных лет (среди них Валерий Михайловский, Любовь Андреева, Юрий Смекалов) выйдут во втором отделении. Первое отдали юным артистам, ученикам Академии танца Бориса Эйфмана. Это универсальные танцовщики будущего, способные выполнить на подмостках любую фантазию хореографа.



Балетмейстер поделился новостью, что в конце года распахнет двери и детский театр танца. В то время пока взрослый остается лишь в мечтах и на плане проектировщиков. Изначально была идея построить при академии школьную сцену. Но в итоге задумка Эйфмана превратилась в городской детский театр танца, который будет открыт для всех танцевальных коллективов.



Обещают, что возможности сцены и комфортный зал на 500 мест затмят многие профессиональные площадки. Также хореограф готовит новый спектакль. Названия пока нет, но известно, что это будет трогательная комедия на музыку Иоганна Штрауса по мотивам пьесы «Пигмалион».