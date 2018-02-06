SpaceX готова к запуску в космос вишневой Tesla на сверхмощной ракете

Компания SpaceX Илона Маска в ближайшие сутки попробует запустить в космос вишневый автомобиль Тesla Roadster, за рулем которого сидит манекен в скафандре.
Именно так будет выглядеть первый тестовый полет ракеты Falcon Heavy. Она должна стать самой мощной в мире. И именно с ней связаны планы Маска организовать пилотируемые полеты на Луну и Марс.
В SpaceX говорят, что обычно во время тестового полета внутри ракеты находятся металлические или бетонные блоки, которые выполняют функцию груза. Но они решили запустить в космос что-нибудь веселое. И вообще: красная машина для Красной планеты.
На самом деле машина до Марса не долетит, но она должна выйти на орбиту вокруг Солнца и продолжить летать между планетами. Правда, погодные условия пока вносят коррективы в планы Маска и его компании — запуск пришлось перенести.
В SpaceX говорят, что обычно во время тестового полета внутри ракеты находятся металлические или бетонные блоки, которые выполняют функцию груза. Но они решили запустить в космос что-нибудь веселое. И вообще: красная машина для Красной планеты.
На самом деле машина до Марса не долетит, но она должна выйти на орбиту вокруг Солнца и продолжить летать между планетами. Правда, погодные условия пока вносят коррективы в планы Маска и его компании — запуск пришлось перенести.
All systems remain go for today’s test flight of Falcon Heavy. Weather is 90% favorable for today’s two-and-a-half hour launch window, which opens at 1:30 p.m. EST, or 18:30 UTC. pic.twitter.com/oYrZZQzzbo— SpaceX (@SpaceX) February 6, 2018
T-0 delayed to 2:20 p.m. EST, 19:20 UTC due to upper level wind shear. Continuing to monitor winds and will update as info becomes available.— SpaceX (@SpaceX) 6 февраля 2018 г.
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