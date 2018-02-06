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    SpaceX готова к запуску в космос вишневой Tesla на сверхмощной ракете. автомобили, запуски ракет, Илон Маск, космос, ракеты, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВSpaceX готова к запуску в космос вишневой Tesla на сверхмощной ракете

    SpaceX готова к запуску в космос вишневой Tesla на сверхмощной ракете

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    SpaceX готова к запуску в космос вишневой Tesla на сверхмощной ракете

    SpaceX готова к запуску в космос вишневой Tesla на сверхмощной ракете

    SpaceX готова к запуску в космос вишневой Tesla на сверхмощной ракете

      Компания SpaceX Илона Маска в ближайшие сутки попробует запустить в космос вишневый автомобиль Тesla Roadster, за рулем которого сидит манекен в скафандре.

      Именно так будет выглядеть первый тестовый полет ракеты Falcon Heavy. Она должна стать самой мощной в мире. И именно с ней связаны планы Маска организовать пилотируемые полеты на Луну и Марс.

      В SpaceX говорят, что обычно во время тестового полета внутри ракеты находятся металлические или бетонные блоки, которые выполняют функцию груза. Но они решили запустить в космос что-нибудь веселое. И вообще: красная машина для Красной планеты.

      На самом деле машина до Марса не долетит, но она должна выйти на орбиту вокруг Солнца и продолжить летать между планетами. Правда, погодные условия пока вносят коррективы в планы Маска и его компании — запуск пришлось перенести.





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