Дело принципа: подавшие иски к МОК спортсмены не намерены отступать

То, что происходит вокруг российской сборной перед Олимпиадой, у многих вызывает непонимание и вопросы не только в России, но и в других странах. Спортивный арбитражный суд оправдал, но МОК на соревнования все равно не пускает. Олимпиада — для «чистых» атлетов, но только если они не из России?
Получить внятные ответы уже мало кто надеется, но спортсмены готовы биться до последнего. Они по-прежнему тренируются и подают иски. Коллективный — от 32 человек — поступил в Спортивный арбитражный суд — тот самый, что ранее снял с 28 россиян пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах.
Сергей Грязцов, мастер спорта международного класса, чемпион России по конькобежному спорту: «Тренируемся, мы не сбавляли обороты. Полноценный тренировочный процесс. Мы полноценно готовились к Олимпиаде. Мой старт должен был быть 13-го числа. И следующий старт, если не поеду на Олимпиаду, — 19 февраля в Коломне. Если ехать на Олимпиаду, мы будем в полной боевой готовности».
Юлия Скокова, заслуженный мастер спорта РФ, бронзовый призер ОИ-2014 по конькобежному спорту: «Политические игры, в которых мы марионетки. Обидно, что столько судеб сломано, столько надежд на корню прервано…»
До церемонии открытия Игр-2018 — всего три дня. Иск россиян CAS планирует рассмотреть уже завтра — прямо в Пхёнчхане, где сейчас работает специальная выездная панель. В поданном документе есть указание на дискриминацию по принципу гражданства. Ведь, не пуская россиян на Игры, Международный олимпийский комитет фактически не приводит никаких аргументов. Решение высшего судебного органа для разрешения спортивных споров почему-то не вселило в МОК «достаточной уверенности в чистоте оправданных атлетов». Зато обвинения, построенные на показаниях одного только Григория Родченкова, человека с не самой безупречной репутацией, никого почему-то не смущали.
Денис Освальд, глава комиссии Международного олимпийского комитета: «Сейчас звучат заявления, что МОК чуть ли не сфабриковал дела, касающиеся российских спортсменов. И я воспринимаю это как оскорбление. Потому что МОК и, в частности, комиссия, которую я возглавляю, приложили огромные усилия, чтобы установить правду и предоставить все необходимые доказательства. Те, кто в этом сомневается, оскорбляют и мою комиссию, и меня лично».
Если сейчас CAS удовлетворит новый иск и недопуск «чистых» россиян к Играм признает незаконным, МОК, согласно Олимпийской хартии, должен будет подчиниться и разрешить им участвовать в соревнованиях.
Сергей Алексеев, глава комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России: «Закон и все обстоятельства и доказательства на нашей стороне. В случае принятия положительного решения, касающегося российских спортсменов, моментально это решение должно быть приведено в исполнение в соответствии с Олимпийской хартией, и МОК не сможет отказаться от этого решения. Приглашением уже будет решение Спортивного арбитражного суда. На основании этого решения МОК обязан обеспечить участие наших спортсменов».
Среди тех, кто обратился сегодня в Спортивный арбитраж, — фигуристы, биатлонисты, бобслеисты, хоккеисты, лыжники, шорт-трекисты и конькобежцы. Для них это уже не просто судебное дело, это дело принципа. На кону не только медали и карьера, но и репутация.
Сергей Грязцов, мастер спорта международного класса, чемпион России по конькобежному спорту: «Тренируемся, мы не сбавляли обороты. Полноценный тренировочный процесс. Мы полноценно готовились к Олимпиаде. Мой старт должен был быть 13-го числа. И следующий старт, если не поеду на Олимпиаду, — 19 февраля в Коломне. Если ехать на Олимпиаду, мы будем в полной боевой готовности».
Юлия Скокова, заслуженный мастер спорта РФ, бронзовый призер ОИ-2014 по конькобежному спорту: «Политические игры, в которых мы марионетки. Обидно, что столько судеб сломано, столько надежд на корню прервано…»
До церемонии открытия Игр-2018 — всего три дня. Иск россиян CAS планирует рассмотреть уже завтра — прямо в Пхёнчхане, где сейчас работает специальная выездная панель. В поданном документе есть указание на дискриминацию по принципу гражданства. Ведь, не пуская россиян на Игры, Международный олимпийский комитет фактически не приводит никаких аргументов. Решение высшего судебного органа для разрешения спортивных споров почему-то не вселило в МОК «достаточной уверенности в чистоте оправданных атлетов». Зато обвинения, построенные на показаниях одного только Григория Родченкова, человека с не самой безупречной репутацией, никого почему-то не смущали.
Денис Освальд, глава комиссии Международного олимпийского комитета: «Сейчас звучат заявления, что МОК чуть ли не сфабриковал дела, касающиеся российских спортсменов. И я воспринимаю это как оскорбление. Потому что МОК и, в частности, комиссия, которую я возглавляю, приложили огромные усилия, чтобы установить правду и предоставить все необходимые доказательства. Те, кто в этом сомневается, оскорбляют и мою комиссию, и меня лично».
Если сейчас CAS удовлетворит новый иск и недопуск «чистых» россиян к Играм признает незаконным, МОК, согласно Олимпийской хартии, должен будет подчиниться и разрешить им участвовать в соревнованиях.
Сергей Алексеев, глава комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России: «Закон и все обстоятельства и доказательства на нашей стороне. В случае принятия положительного решения, касающегося российских спортсменов, моментально это решение должно быть приведено в исполнение в соответствии с Олимпийской хартией, и МОК не сможет отказаться от этого решения. Приглашением уже будет решение Спортивного арбитражного суда. На основании этого решения МОК обязан обеспечить участие наших спортсменов».
Среди тех, кто обратился сегодня в Спортивный арбитраж, — фигуристы, биатлонисты, бобслеисты, хоккеисты, лыжники, шорт-трекисты и конькобежцы. Для них это уже не просто судебное дело, это дело принципа. На кону не только медали и карьера, но и репутация.
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