Инспектор Купер. Невидимый враг <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
    •  
    В Северной столице наступает время Александра Володина. Санкт-Петербург, театр, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Северной столице наступает время Александра Володина

    В Северной столице наступает время Александра Володина

    комментировать

    В Северной столице наступает время Александра Володина

    В Северной столице наступает время Александра Володина

      В Петербурге открывается XIV Всероссийский театральный фестиваль имени Александра Володина «Пять вечеров».

      По традиции постановки будут показаны в театре «На Литейном». Там же пройдут мероприятия программы «Первая читка», в рамках которой профессиональные актеры познакомят зрителей с произведениями современных драматургов.

      Лейтмотив основной программы фестиваля этого года обозначен организаторами как время Володина. Ведь сразу несколько эпох, нашедших отражение в его произведениях, словно реинкарнированы сегодняшним временем.

      Фестиваль «Пять вечеров» не изменил своей традиции. С каждым годом становиться всё представительнее. Постановки по произведениям драматурга и близких ему по духу авторов в Петербург в этом году привезли труппы из Москвы, Нижневартовска, Новосибирска, Воронежа, а также Абхазии и Китая. Продлится это время Володина как и положено фестивалю с таким названием пять вечеров — до 10 февраля включительно.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru