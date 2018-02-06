В Северной столице наступает время Александра Володина

В Петербурге открывается XIV Всероссийский театральный фестиваль имени Александра Володина «Пять вечеров».

По традиции постановки будут показаны в театре «На Литейном». Там же пройдут мероприятия программы «Первая читка», в рамках которой профессиональные актеры познакомят зрителей с произведениями современных драматургов.



Лейтмотив основной программы фестиваля этого года обозначен организаторами как время Володина. Ведь сразу несколько эпох, нашедших отражение в его произведениях, словно реинкарнированы сегодняшним временем.



Фестиваль «Пять вечеров» не изменил своей традиции. С каждым годом становиться всё представительнее. Постановки по произведениям драматурга и близких ему по духу авторов в Петербург в этом году привезли труппы из Москвы, Нижневартовска, Новосибирска, Воронежа, а также Абхазии и Китая. Продлится это время Володина как и положено фестивалю с таким названием пять вечеров — до 10 февраля включительно.