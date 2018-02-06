Глава Пентагона высказался за расширение контактов с российскими военными

Министр обороны США Джеймс Мэттис высказал мнение, что военные ведомства России и Соединенных Штатов должны больше контактировать по разным вопросам.
На слушаниях в конгрессе глава Пентагона отметил, что между Москвой и Вашингтоном поддерживаются постоянные контакты, в частности, по вопросам борьбы с терроризмом и кризиса вокруг Северной Кореи. Но при этом он считает, что уровень взаимодействия с российской стороной должен быть расширен, передает ТАСС.
Джеймс Мэттис: «В настоящее время мы постоянно взаимодействуем с Россией, что называется, по операционной деятельности: по борьбе с терроризмом, по Северной Корее. Некоторое из этого — очень важные вещи. Однако я согласен, что нам нужно больше взаимодействовать с Россией».
Джеймс Мэттис: «В настоящее время мы постоянно взаимодействуем с Россией, что называется, по операционной деятельности: по борьбе с терроризмом, по Северной Корее. Некоторое из этого — очень важные вещи. Однако я согласен, что нам нужно больше взаимодействовать с Россией».
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