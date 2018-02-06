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    В Подмосковье автовоз врезался в маршрутку: есть пострадавшие

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    В Подмосковье автовоз врезался в маршрутку: есть пострадавшие

    В Подмосковье автовоз врезался в маршрутку: есть пострадавшие

    В Ленинском районе Московской области автовоз столкнулся с маршрутным такси. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

    Из сообщения пресс-службы ГУ МВД по Московской области: «В 15:30 на 32-м километре Каширского шоссе произошло столкновение автовоза Scania с маршрутным такси».

    В маршрутке находились 22 пассажира. Как минимум двое из них пострадали, сообщает РИА Новости.

    О состоянии пострадавших информации нет. На месте работают сотрудники ДПС, другие детали происшествия выясняются.

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