В Подмосковье автовоз врезался в маршрутку: есть пострадавшие

В Ленинском районе Московской области автовоз столкнулся с маршрутным такси. Об этом сообщили в
пресс-службе ГУ МВД по региону.
Из сообщения пресс-службы ГУ МВД по Московской области: «В 15:30 на 32-м километре Каширского шоссе произошло столкновение автовоза Scania с маршрутным такси».
В маршрутке находились 22 пассажира. Как минимум двое из них пострадали, сообщает РИА Новости.
О состоянии пострадавших информации нет. На месте работают сотрудники ДПС, другие детали происшествия выясняются.
В маршрутке находились 22 пассажира. Как минимум двое из них пострадали, сообщает РИА Новости.
О состоянии пострадавших информации нет. На месте работают сотрудники ДПС, другие детали происшествия выясняются.
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