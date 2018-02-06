В России появился интерактивный учебник истории, основанный на документах

В России, чтобы исключить всяческие домыслы о войне, создается интерактивный учебник истории, построенный исключительно на документах. Их собирали 12 лет. Это карты, приказы, наградные листы, свидетельства очевидцев. Ознакомиться с ними можно уже сейчас — на
интернет-портале «Память народа».
Учебник — не только для историков. Любой желающий может, например, забить в поисковую строку имя кого-то из родственников и узнать, на каких фронтах он воевал, где погиб, как отыскать братскую могилу. Нескольким семьям проект помог получить награды, которые в свое время героям просто не успели вручить.
За родителей, не вернувшихся с войны, ордена и медали получают их дети. Награды нашли героев спустя десятилетия. Отец Валентина Павлова Иван Павлов служил летчиком и был сбит в 1942 году под Мурманском. Месяц назад, не без помощи проекта Министерства обороны «Память народа», сын узнал, что герою войны, на счету которого с десяток сбитых фашистских самолетов, из-за гибели просто не успели вручить Орден Красного знамени.
Кирилл Кириллович Шириня своей награды дождался. А ведь тоже не знал, что где-то в архивах есть орден, предназначенный для него. Помогли создатели портала «Память народа». Фронтовик прошел всю войну, закончил ее в Германии. Приказ о награждении старшины затерялся.
Проект «Память народа» — это годы кропотливой работы сотен сотрудников Минобороны и не только. Они поднимали архивы, карты наступлений, беседовали с фронтовиками. Обнародовали и некогда секретные материалы. Все это оцифровывается и размещается в Интернете. Идею сделать достоверные факты истории более доступными поддержал президент. Как говорят создатели, «Память народа» — достойный ответ тем, кто искажает события Великой Отечественной. Ведь вряд ли можно оспорить информацию в документах, найденных на поле боя.
Портал «Память народа» — это не только интерактивный учебник истории, но и мощная поисковая система. Можно узнать информацию о родственниках, которые воевали. Достаточно иметь выход в Интернет и обычный смартфон. На сайте есть окно поиска.
Уже сейчас в рамках проекта «Память народа» оцифровано и выложено в Интернет почти полмиллиона архивных документов. Здесь есть и подробные описания солдатских подвигов. Также можно узнать место захоронения тех, кто с войны не вернулся.
За родителей, не вернувшихся с войны, ордена и медали получают их дети. Награды нашли героев спустя десятилетия. Отец Валентина Павлова Иван Павлов служил летчиком и был сбит в 1942 году под Мурманском. Месяц назад, не без помощи проекта Министерства обороны «Память народа», сын узнал, что герою войны, на счету которого с десяток сбитых фашистских самолетов, из-за гибели просто не успели вручить Орден Красного знамени.
Кирилл Кириллович Шириня своей награды дождался. А ведь тоже не знал, что где-то в архивах есть орден, предназначенный для него. Помогли создатели портала «Память народа». Фронтовик прошел всю войну, закончил ее в Германии. Приказ о награждении старшины затерялся.
Проект «Память народа» — это годы кропотливой работы сотен сотрудников Минобороны и не только. Они поднимали архивы, карты наступлений, беседовали с фронтовиками. Обнародовали и некогда секретные материалы. Все это оцифровывается и размещается в Интернете. Идею сделать достоверные факты истории более доступными поддержал президент. Как говорят создатели, «Память народа» — достойный ответ тем, кто искажает события Великой Отечественной. Ведь вряд ли можно оспорить информацию в документах, найденных на поле боя.
Портал «Память народа» — это не только интерактивный учебник истории, но и мощная поисковая система. Можно узнать информацию о родственниках, которые воевали. Достаточно иметь выход в Интернет и обычный смартфон. На сайте есть окно поиска.
Уже сейчас в рамках проекта «Память народа» оцифровано и выложено в Интернет почти полмиллиона архивных документов. Здесь есть и подробные описания солдатских подвигов. Также можно узнать место захоронения тех, кто с войны не вернулся.
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