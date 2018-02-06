В Раде допустили выдвижение Польшей территориальных претензий к Украине

Сегодня президент Польши Анджей Дуда нанес новый удар по двусторонним отношениям с Украиной, заявив, что подпишет противоречивый закон, который, в частности, предусматривает уголовную ответственность за отрицание Волынской резни и пропаганду «бандеровской идеологии». Последнюю как раз исповедуют украинские националисты. По новому закону, например, за прославление Бандеры в Польше теперь могут приговорить к трем годам тюрьмы или крупному штрафу.
Анджей Дуда: «Я решил подписать и подписываю этот закон. Но из-за деликатности вопроса, поскольку звучат опасения, что будет запрещено говорить правду, я намерен представить закон на рассмотрение в Конституционный суд. Пусть суд решает, ограничивает ли закон свободу мнений и свободу слова, а также соответствует ли он принципам демократии и социальной справедливости».
Ранее закон был одобрен обеими палатами польского парламента, что вызвало жесткую критику со стороны киевских властей. Верховная рада Украины призвала Дуду отказаться от принятия закона. Праворадикалы потребовали вызвать на ковер польского посла, а украинского дипломата в знак протеста срочно отозвать из Варшавы.
Лидер Радикальной партии в Раде Олег Ляшко предположил, что в дальнейшем Польша может выдвинуть Украине территориальные претензии.
Олег Ляшко: «Возможно, сегодня это прозвучит фантастично, но, учитывая ту политику, которую сегодня проводят шовинистические круги в Польше, я не исключаю выдвижение территориальных претензий к Украине со стороны Польши».
Возле посольства Польши в Киеве националисты устроили пикет.
Ранее закон был одобрен обеими палатами польского парламента, что вызвало жесткую критику со стороны киевских властей. Верховная рада Украины призвала Дуду отказаться от принятия закона. Праворадикалы потребовали вызвать на ковер польского посла, а украинского дипломата в знак протеста срочно отозвать из Варшавы.
Лидер Радикальной партии в Раде Олег Ляшко предположил, что в дальнейшем Польша может выдвинуть Украине территориальные претензии.
Олег Ляшко: «Возможно, сегодня это прозвучит фантастично, но, учитывая ту политику, которую сегодня проводят шовинистические круги в Польше, я не исключаю выдвижение территориальных претензий к Украине со стороны Польши».
Возле посольства Польши в Киеве националисты устроили пикет.
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