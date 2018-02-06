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    В Петербурге модернизировали Колпинский автопарк. Санкт-Петербург, автобусы, общественный транспорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге модернизировали Колпинский автопарк

    В Петербурге модернизировали Колпинский автопарк

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    В Петербурге модернизировали Колпинский автопарк

    В Петербурге модернизировали Колпинский автопарк

      Ремонтировать автобусы в Петербурге теперь будет легче, чище и быстрее.

      «Пассажиравтотранс» модернизировал производственный комплекс, расположенный в Колпине. Сегодня его продемонстрировали вице-губернатору. Игорь Албин осмотрел помещения и пообщался с рабочими.

      За 442 млн рублей транспортная компания привела в порядок ремонтные мастерские, производственные и бытовые корпуса, обновила автомойку. Важно, что и в самом здании стало гораздо светлее, рабочие столы теперь оборудованы приборами с диодными лампами, которые специалисты могут регулировать по своему усмотрению.

      В Колпине сегодня обслуживают 215 автобусов «Пассажиравтотранса». В этом году компания планирует начать реконструкцию автопарков на Хрустальной и Кубинской улицах.

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