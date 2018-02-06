Устроил ДТП, плевал и душил цепью: Турман и Тарантино публично выяснили отношения

В Голливуде и далеко за его пределами обсуждают инцидент
15-летней давности, произошедший на съемках фильма «Убить Билла» и чуть не стоивший жизни Уме Турман. По крайней мере, так утверждает сама актриса, выложившая в Сеть полное видео аварии. В числе виновников она называла и Квентина Тарантино, и тот в итоге нарушил молчание, ответив на все обвинения.
Эту пленку, получения которой Турман добивалась все эти годы, раздобыл для нее именно Тарантино, хотя надежды на то, что это видео все еще существует, было мало. Как утверждает Турман, после аварии Харви Вайнштейн и другие продюсеры пытались уничтожить все улики и замять инцидент.
Так что же все-таки произошло? Турман утверждает, что Тарантино заставил ее выполнить опасный трюк и сесть за руль неисправной машины: «Причем требовал ехать на большой скорости, иначе мои волосы не будут развеваться».
Квентин Тарантино: «Я не знал ни о каких поломках и не заставлял ее — она сама согласилась. Согласилась, потому что мне доверяла. И я был уверен, что все в порядке».
По словам Тарантино, сначала он сам проехался по участку этой дороги и убедился, что дорога прямая и безопасная. Но, по просьбе осветителей, Турман пришлось поехать в другом направлении, а там дорога делала небольшой изгиб. Это и привело к аварии, в результате которой актриса получила множество серьезных травм, и они напоминают о себе до сих пор. Режиссер утверждает, что все случившееся считает самым большим разочарованием своей жизни.
В своем интервью Турман также рассказала, что во время съемок фильма Тарантино лично плюнул ей в лицо, хотя по сюжету это должен был делать актер Майкл Мэдсен, а также душил ее цепью — вместо актрисы Тиаки Курияма.
«Плевал, потому что делаю это более профессионально и мне нужно меньше дублей!» — утверждает Квентин. А душил, мол, всего-то несколько секунд — чтобы сцена выглядела натуралистично.
На Тарантино тут же ополчились активистки голливудского движения правозащитниц. Актриса Джессика Честейн заявила, что насилие против женщин не должно использоваться в качестве сюжетного хода, а режиссер, который практикует такое на съемочной площадке, «переступил черту».
Но неожиданно в защиту Тарантино выступила сама Турман: «Я горжусь тем, что он имел мужество открыто рассказать о случившемся, не побоявшись оказаться под ударом».
Квентин Тарантино: «У нас долгая сложная история отношений, которым уже 22 года. И мы остаемся одними из самых близких людей в жизни друг друга».
Режиссер добавил, что именно он вступился за Уму, узнав, что к ней приставал Харви Вайнштейн. Тарантино даже угрожал прекратить съемки «Убить Билла», если продюсер не извинится. И он извинился.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Марины Казанцевой.
Так что же все-таки произошло? Турман утверждает, что Тарантино заставил ее выполнить опасный трюк и сесть за руль неисправной машины: «Причем требовал ехать на большой скорости, иначе мои волосы не будут развеваться».
Квентин Тарантино: «Я не знал ни о каких поломках и не заставлял ее — она сама согласилась. Согласилась, потому что мне доверяла. И я был уверен, что все в порядке».
По словам Тарантино, сначала он сам проехался по участку этой дороги и убедился, что дорога прямая и безопасная. Но, по просьбе осветителей, Турман пришлось поехать в другом направлении, а там дорога делала небольшой изгиб. Это и привело к аварии, в результате которой актриса получила множество серьезных травм, и они напоминают о себе до сих пор. Режиссер утверждает, что все случившееся считает самым большим разочарованием своей жизни.
В своем интервью Турман также рассказала, что во время съемок фильма Тарантино лично плюнул ей в лицо, хотя по сюжету это должен был делать актер Майкл Мэдсен, а также душил ее цепью — вместо актрисы Тиаки Курияма.
«Плевал, потому что делаю это более профессионально и мне нужно меньше дублей!» — утверждает Квентин. А душил, мол, всего-то несколько секунд — чтобы сцена выглядела натуралистично.
На Тарантино тут же ополчились активистки голливудского движения правозащитниц. Актриса Джессика Честейн заявила, что насилие против женщин не должно использоваться в качестве сюжетного хода, а режиссер, который практикует такое на съемочной площадке, «переступил черту».
Но неожиданно в защиту Тарантино выступила сама Турман: «Я горжусь тем, что он имел мужество открыто рассказать о случившемся, не побоявшись оказаться под ударом».
Квентин Тарантино: «У нас долгая сложная история отношений, которым уже 22 года. И мы остаемся одними из самых близких людей в жизни друг друга».
Режиссер добавил, что именно он вступился за Уму, узнав, что к ней приставал Харви Вайнштейн. Тарантино даже угрожал прекратить съемки «Убить Билла», если продюсер не извинится. И он извинился.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Марины Казанцевой.
Ума Турман на тропе войны: новости шоу-бизнеса
Ума Турман вышла на тропу войны: актриса рассказала о домогательствах Вайнштейна и предательстве Тарантино.Опубликовано НТВ 5 февраля 2018 г.
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