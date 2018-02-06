Двое рабочих упали в шахту лифта в Москве

Двое рабочих упали в шахту лифта на юго-востоке Москвы на строительном объекте. СК проводит проверку.

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Москва

Как сообщили в СУ СК по Москве, инцидент произошел сегодня днем при проведении работ на строительном объекте на Газгольдерной улице.



Из сообщения СУ СК по Москве: «Двое мужчин упали в шахту лифта. По предварительным данным, потерпевшие выполняли на указанном объекте монтажные работы по установке лифтового оборудования».



Пострадавших доставили в медучреждение, где им оказали необходимую помощь. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.