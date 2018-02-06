Налетчиков на питерский ювелирный магазин арестовали прямо в больнице

Октябрьский районный суд вынес меру пресечения ограбившим салон с драгоценностями на проспекте Большевиков.
Сегодня в Петербурге арестовали двоих налетчиков, устроивших перестрелку с полицейскими 31 января. Грабители открыли огонь, когда пытались скрыться после налета на ювелирный магазин в Невском районе.
Меру пресечения в виде содержания под стражей Мутай Абдулвагабову и Валерию Мельникову избрал Октябрьский районный суд. Выездное заседание прошло в Александровской больнице, где сейчас находятся подозреваемые. Во время перестрелки был также ранен сотрудник патрульно-постовой службы.
Меру пресечения в виде содержания под стражей Мутай Абдулвагабову и Валерию Мельникову избрал Октябрьский районный суд. Выездное заседание прошло в Александровской больнице, где сейчас находятся подозреваемые. Во время перестрелки был также ранен сотрудник патрульно-постовой службы.
Комментарии