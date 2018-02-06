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    Налетчиков на питерский ювелирный магазин арестовали прямо в больнице. Санкт-Петербург, кражи и ограбления. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНалетчиков на питерский ювелирный магазин арестовали прямо в больнице

    Налетчиков на питерский ювелирный магазин арестовали прямо в больнице

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    Налетчиков на питерский ювелирный магазин арестовали прямо в больнице

    Налетчиков на питерский ювелирный магазин арестовали прямо в больнице

    Налетчиков на питерский ювелирный магазин арестовали прямо в больнице

      Октябрьский районный суд вынес меру пресечения ограбившим салон с драгоценностями на проспекте Большевиков.

      Сегодня в Петербурге арестовали двоих налетчиков, устроивших перестрелку с полицейскими 31 января. Грабители открыли огонь, когда пытались скрыться после налета на ювелирный магазин в Невском районе.

      Меру пресечения в виде содержания под стражей Мутай Абдулвагабову и Валерию Мельникову избрал Октябрьский районный суд. Выездное заседание прошло в Александровской больнице, где сейчас находятся подозреваемые. Во время перестрелки был также ранен сотрудник патрульно-постовой службы.

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