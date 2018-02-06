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    Новую станцию метро в Петербурге сделают антивандальной и в зенитовских цветах. Санкт-Петербург, метро, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНовую станцию метро в Петербурге сделают антивандальной и в зенитовских цветах

    Новую станцию метро в Петербурге сделают антивандальной и в зенитовских цветах

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    Новую станцию метро в Петербурге сделают антивандальной и в зенитовских цветах

    Новую станцию метро в Петербурге сделают антивандальной и в зенитовских цветах

    Новую станцию метро в Петербурге сделают антивандальной и в зенитовских цветах

      Метростроители приступили к внутренней обшивке станции «Новокрестовская».

      Станцию спешат сдать на один день раньше намеченного срока, то есть 29 апреля. Это принципиально важно. На матч «Зенит» — ЦСКА чемпионата России пассажиры на «Стадион Санкт-Петербург» должны добираться именно через «Новокрестовскую». Собственно, для этого и строилось продолжение Невско-Василеостровской линии.

      «Новокрестовская» будет в цветах «Зенита», невской воды или льда Финского залива. Кому как фантазия подсказывает. Кстати, в вопросе облицовки строящиеся павильоны на передовой. Здесь монтируют не гранитные блоки, как на всех предыдущих, а супертонкие металлокерамические панели. Казалось бы, на станции, которая будет принимать первые удары разгоряченных фанатов, должно быть что-то попрочнее. Но строители верят в нанотехнологии, отмечает корреспондент НТВ Антон Зыков.

      «Новокрестовская» — это станция-парадокс. Вроде бы она закрытого типа. Но спустился пассажир на платформу, и человека напротив видно и весь состав тоже. Дело в том, что здесь установят не стены, а высокопрочное темное стекло. Точно такие же будут и двери. Пока они спрятаны в картоне, чтобы не попадала пыль. Конечно, всё продиктовано, прежде всего, безопасностью. Но сами метростроители говорят, что эстетически это будет очень красиво.

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