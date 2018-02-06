В Петербурге снимают драму о грабителе в исполнении Ивана Янковского

Сценарий «Случая на дороге» вошел в десятку лучших на фестивале короткометражного кино «Начало». Режиссер драмы — Эвелина Барсегян.

В Петербурге стартовали съемки короткометражного фильма «Случай на дороге». Как это часто бывает, сценаристы держат нюансы будущей картины в тайне. Но уже известен актерский состав.



В главной роли представитель известной династии — Иван Янковский. Он играет главного героя, который после ограбления неожиданно для себя встает перед дилеммой. Зрителям обещают много интересных сюжетных перипетий. Не обойдется и без романтической линии.



Из 230 сценариев на конкурсе короткометражек «Начало» этот проект в прошлом году вошел в десятку лучших. Но жюри, немного посовещавшись, решило отдать главный приз именно ему.



Эвелина Барсегян, режиссер к/ф «Случай на дороге»: «Мы снимаем в Петербурге, но сама история развивается в неком универсальном городе. Это наши дни, это современность. Такая драма могла произойти в любом индустриальном городе, в любом городе, где есть маленький человек».



Для Эвелины Барсегян это уже не первая работа в коротком метре. Ранее ее фильм «Бравист» с успехом прошел на Манхэттенском кинофестивале и даже вошел в расширенный список «Оскара» в соответствующей категории.