Петербургские ученые предскажут климат Земли по древнейшему льду из Антарктиды

В Институте Арктики и Антарктики ждут, когда в апреле к ним в лабораторию привезут древнейший лед, возраст которого узнали специалисты-гляциологи на станции «Восток». О чем может рассказать образец ледника, которому полтора миллиона лет?

В Антарктиде сейчас заканчивается лето, и петербургские ученые покидают станцию «Восток», на которой они провели свою очередную научную вахту. Покидают наверняка с удовлетворением. Потому что она принесла им настоящее открытие. Гляциологи определили возраст льда, который несколько лет назад подняли с глубины более трех с половиной километров.



Владимир Липенков, заведующий лабораторией изменений климата и окружающей среды Арктического и Антарктического НИИ: «У меня в руках ледяной керн, возраст которого 1,5 миллиона лет. Мы изучали процесс роста гидратов во льду. Это позволит нам понять, как формировалось климатическая система Земли. Ее формирование закончилось примерно миллион лет назад».



Именно миллион лет назад на планете произошла климатическая революция, причины которой ученым до сих пор неизвестны. Благодаря ледяному керну, относящемуся к более раннему периоду, палеоклиматологи надеются понять, что тогда произошло в атмосфере. И планируют исследовать место в Антарктиде, где этот древний лед залегает в ненарушенном виде.



Надежно датировать лед позволила разработанная учеными модель роста воздушных гидратов. Другими словами, — жидкости, полученной из воздуха при высоком давлении и низких температурах. Эти гидраты, сливаясь друг с другом, образуют во льду так называемые пузыри.



В петербургском институте древний лед ждут в апреле. Ценный груз повезут морем в специальном ящике, в морозильной камере на борту судна «Академик Фёдоров». Керн будет храниться здесь вместе с другими образцами. Его разделят на более мелкие образцы с помощью пилы.



Корреспондент НТВ Катерина Правдина пообщалась с учеными.