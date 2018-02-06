Дымом от пожара на автосервисе заволокло юго-запад Петербурга

На улице Тамбасова, где на минувшей неделе горело здание «Ленфильма», вновь произошел пожар.

На этот раз там вспыхнул автосервис. Он расположен в 300 метрах от бывшего павильона киностудии. Как сообщили в МЧС, спасатели работали по повышенному номеру сложности. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. Существовала угроза его дальнейшего распространения.



Весь район заволокло дымом. Местные жители жаловались на едкий запах. От пожара пострадали находившиеся в автосервисе машины.



Из-за риска загрязнения воздуха вредными веществами на месте также работали специалисты передвижной химической лаборатории.