Академик Румянцев рассказал о последних достижениях в сфере борьбы с онкологией

В лучших клиниках Петербурга, Перми, Ростова-на-Дону и еще ряда российских городов в ближайшее время появятся свои мини-школы . Их откроют для детей с тяжелыми заболеваниями, которые вынуждены долгое время находиться в стационаре. Одним из инициаторов проекта стал директор Центра имени Димы Рогачёва Александр Румянцев. В его клинике пациенты могут не только посещать уроки, но и вовремя сдавать ЕГЭ.

Ему уже 71 год, но возраст не чувствуется. Как и все эти звания — академик, доктор наук, профессор. Александр Румянцев в первую очередь врач, и это его призвание.



Александр Румянцев: «Самое главное в нашем центре — это любовь. Любовь к детям, которая проявляется во всех позициях. Мы даем родителям и детям надежду на то, что ребенок может выздороветь. Но это не только действия врачей. Это семья, школа, окружение».



Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии, которому Румянцев посвятил годы, носит имя Димы Рогачёва. Этот мальчик из Калуги, половину своей недолгой жизни боровшийся с неизлечимой болезнью, дарил людям надежду. И эта надежда сейчас в каждом взгляде маленьких пациентов.



Десять с половиной тысяч детей ежегодно, 2500 операций всех разновидностей, от нейрохирургии до трансплантаций. Самое большое количество в России трансплантаций костного мозга. Самый крупный в мире профильный центр. И если раньше врачи Румянцева ездили учиться в Германию или США, то теперь, наоборот, приезжают к ним.



Александр Румянцев: «Наша цель — это выздоровление каждого ребенка. А для этого пришлось сделать много вещей, самая главная из которых — привлечь молодых врачей».



Тот самый процент выживаемости среди больных раком детей им удалось повысить в 10 раз. Вместе с коллегами они выстроили систему отслеживания и лечения каждого заболевшего ребенка в стране.



Подробности — в видеоматериале.