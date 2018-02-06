Владельца разбившегося под Петербургом минивэна с пассажирами проверяют следователи

По факту ДТП в Ленинградской области возбуждены сразу два уголовных дела. Известно, что в пятиместном микроавтобусе ехали сразу восемь пассажиров.
Известно, что большинство жертв ДТП в Ленобласти были жителями Вологодской области. Вероятно, в микроавтобусе разбилась и семейная пара — Александр и Ольга Жарковы. Уголовные дела возбудили сразу два ведомства: полиция — по факту ДТП, Следственный комитет — по статье «Оказание услуг, не отвечающих безопасности» в отношении частного предпринимателя из Вологды, сдавшего минивэн в аренду. Фактически пассажиры находились в минивэне нелегально.
Как сообщает корреспондент НТВ Николай Булкин, последствия жуткой аварии на трассе под Тихвином шокируют приехавших на место спасателей. Итог лобового столкновения грузовика и микроавтобуса — на месте девять погибших. Их тела с трудом извлекают из искореженного автомобиля, у которого цела лишь одна боковина. Все погибшие — пассажиры минивэна и 40-летний водитель Роман Сысранцев. Именно его и считают виновником трагедии.
По показаниям водителя грузовика Iveco, 29-летнего петербуржца, микроавтобус вылетел на встречную полосу. С легкими травмами лица он госпитализирован. Мужчину спасли внушительная масса грузовика и то, что шофер был, очевидно, пристегнут.
Столкнулись автомобили в 6 утра еще в темное время суток. На ровном участке дороги, но при снегопаде. Машин на трассе было немного. На 442-м километре дороги микроавтобус выехал на встречу грузовику и после лобового столкновения оба автомобиля снесло на обочину.
По метеосводкам, в этом районе Ленинградской области в это время шел снегопад, асфальт был заснеженным, но, по данным следствия, претензий к дорожным службам нет. Антигололедными материалами трасса была обработана за десять минут до аварии.
Водитель микроавтобуса, выехав на встречную, мог заснуть за рулем. Позади у него было уже несколько сотен километров по ночной дороге. Минивэн был маршрутным автомобилем, зарегистрированным на транспортную компанию. Фирма занимается перевозками пассажиров в том числе и от Вологды до Петербурга с заездом в Череповец.
Подобные предложения на рынке пассажирских перевозок легко найти. Их называют заказными, но по факту они дублируют официальные маршруты. И легальны ли такие перевозки — еще предстоит проверить следствию.
По некоторым данным, разбитый Ford пятиместный. Возможно, за счет багажника добавили пассажирских сидений, и в итоге в машине уместились восемь девять. Но то, что такой транспорт Минтранс может допустить до пассажирских перевозок, вызывает сейчас большие сомнения.
Как сообщает корреспондент НТВ Николай Булкин, последствия жуткой аварии на трассе под Тихвином шокируют приехавших на место спасателей. Итог лобового столкновения грузовика и микроавтобуса — на месте девять погибших. Их тела с трудом извлекают из искореженного автомобиля, у которого цела лишь одна боковина. Все погибшие — пассажиры минивэна и 40-летний водитель Роман Сысранцев. Именно его и считают виновником трагедии.
По показаниям водителя грузовика Iveco, 29-летнего петербуржца, микроавтобус вылетел на встречную полосу. С легкими травмами лица он госпитализирован. Мужчину спасли внушительная масса грузовика и то, что шофер был, очевидно, пристегнут.
Столкнулись автомобили в 6 утра еще в темное время суток. На ровном участке дороги, но при снегопаде. Машин на трассе было немного. На 442-м километре дороги микроавтобус выехал на встречу грузовику и после лобового столкновения оба автомобиля снесло на обочину.
По метеосводкам, в этом районе Ленинградской области в это время шел снегопад, асфальт был заснеженным, но, по данным следствия, претензий к дорожным службам нет. Антигололедными материалами трасса была обработана за десять минут до аварии.
Водитель микроавтобуса, выехав на встречную, мог заснуть за рулем. Позади у него было уже несколько сотен километров по ночной дороге. Минивэн был маршрутным автомобилем, зарегистрированным на транспортную компанию. Фирма занимается перевозками пассажиров в том числе и от Вологды до Петербурга с заездом в Череповец.
Подобные предложения на рынке пассажирских перевозок легко найти. Их называют заказными, но по факту они дублируют официальные маршруты. И легальны ли такие перевозки — еще предстоит проверить следствию.
По некоторым данным, разбитый Ford пятиместный. Возможно, за счет багажника добавили пассажирских сидений, и в итоге в машине уместились восемь девять. Но то, что такой транспорт Минтранс может допустить до пассажирских перевозок, вызывает сейчас большие сомнения.
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