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    Владельца разбившегося под Петербургом минивэна с пассажирами проверяют следователи. ДТП, Ленинградская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВладельца разбившегося под Петербургом минивэна с пассажирами проверяют следователи

    Владельца разбившегося под Петербургом минивэна с пассажирами проверяют следователи

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    Владельца разбившегося под Петербургом минивэна с пассажирами проверяют следователи

    Владельца разбившегося под Петербургом минивэна с пассажирами проверяют следователи

    Владельца разбившегося под Петербургом минивэна с пассажирами проверяют следователи

      По факту ДТП в Ленинградской области возбуждены сразу два уголовных дела. Известно, что в пятиместном микроавтобусе ехали сразу восемь пассажиров.

      Известно, что большинство жертв ДТП в Ленобласти были жителями Вологодской области. Вероятно, в микроавтобусе разбилась и семейная пара — Александр и Ольга Жарковы. Уголовные дела возбудили сразу два ведомства: полиция — по факту ДТП, Следственный комитет — по статье «Оказание услуг, не отвечающих безопасности» в отношении частного предпринимателя из Вологды, сдавшего минивэн в аренду. Фактически пассажиры находились в минивэне нелегально.

      Как сообщает корреспондент НТВ Николай Булкин, последствия жуткой аварии на трассе под Тихвином шокируют приехавших на место спасателей. Итог лобового столкновения грузовика и микроавтобуса — на месте девять погибших. Их тела с трудом извлекают из искореженного автомобиля, у которого цела лишь одна боковина. Все погибшие — пассажиры минивэна и 40-летний водитель Роман Сысранцев. Именно его и считают виновником трагедии.

      По показаниям водителя грузовика Iveco, 29-летнего петербуржца, микроавтобус вылетел на встречную полосу. С легкими травмами лица он госпитализирован. Мужчину спасли внушительная масса грузовика и то, что шофер был, очевидно, пристегнут.

      Столкнулись автомобили в 6 утра еще в темное время суток. На ровном участке дороги, но при снегопаде. Машин на трассе было немного. На 442-м километре дороги микроавтобус выехал на встречу грузовику и после лобового столкновения оба автомобиля снесло на обочину.

      По метеосводкам, в этом районе Ленинградской области в это время шел снегопад, асфальт был заснеженным, но, по данным следствия, претензий к дорожным службам нет. Антигололедными материалами трасса была обработана за десять минут до аварии.

      Водитель микроавтобуса, выехав на встречную, мог заснуть за рулем. Позади у него было уже несколько сотен километров по ночной дороге. Минивэн был маршрутным автомобилем, зарегистрированным на транспортную компанию. Фирма занимается перевозками пассажиров в том числе и от Вологды до Петербурга с заездом в Череповец.

      Подобные предложения на рынке пассажирских перевозок легко найти. Их называют заказными, но по факту они дублируют официальные маршруты. И легальны ли такие перевозки — еще предстоит проверить следствию.

      По некоторым данным, разбитый Ford пятиместный. Возможно, за счет багажника добавили пассажирских сидений, и в итоге в машине уместились восемь девять. Но то, что такой транспорт Минтранс может допустить до пассажирских перевозок, вызывает сейчас большие сомнения.

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