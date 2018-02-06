Январские продажи машин в России показали невероятный рост

Продажи новых машин в России в январе выросли на невероятный 31% по сравнению с январем прошлого года. Это лучший показатель начиная с 2011 года.

Подсчеты традиционно подвела Ассоциация европейского бизнеса. Ее эксперты отмечают: отчасти это объясняется эффектом низкой базы — то есть в прошлом году авторынок был на дне.



А еще покупатели охотно берут со скидкой автомобили 2017 года, понимая, что время ограничено. Распродажа дилерских запасов идет быстрее, чем в прошлые годы.



При этом самой популярной машиной января стала Lada Vesta. За ней идут Kia Rio и еще одна Lada — Granta.