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    Январские продажи машин в России показали невероятный рост. автомобили, автомобильная промышленность, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЯнварские продажи машин в России показали невероятный рост

    Январские продажи машин в России показали невероятный рост

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    Январские продажи машин в России показали невероятный рост

    Январские продажи машин в России показали невероятный рост

    Январские продажи машин в России показали невероятный рост

      Продажи новых машин в России в январе выросли на невероятный 31% по сравнению с январем прошлого года. Это лучший показатель начиная с 2011 года.

      Подсчеты традиционно подвела Ассоциация европейского бизнеса. Ее эксперты отмечают: отчасти это объясняется эффектом низкой базы — то есть в прошлом году авторынок был на дне.

      А еще покупатели охотно берут со скидкой автомобили 2017 года, понимая, что время ограничено. Распродажа дилерских запасов идет быстрее, чем в прошлые годы.

      При этом самой популярной машиной января стала Lada Vesta. За ней идут Kia Rio и еще одна Lada — Granta.

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