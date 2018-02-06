Глава ВТБ представил Путину идею современной платформы для интернет-торговли

Чистая прибыль ВТБ по итогам прошлого года выросла в два с лишним раза и превысила 100 миллиардов рублей. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил глава банка Андрей Костин.

По его словам, достичь таких показателей удалось за счёт сокращения издержек, присоединения дочернего «ВТБ 24», а также развития ипотеки и автокредитования. Президент поинтересовался, как развивается сотрудничество с Почтой России.



Владимир Путин, президент РФ: «Ваша группа давно начала заниматься „Почта банком“. У вас планы есть интересные, расскажите. И, конечно, по результатам работы банка».



По словам Костина, группа ВТБ увеличила количество новых отделений за счет «Почта банка». Он уже имеет 6,5 миллиона клиентов и приносит прибыль. До Нового года «Почта банк» открыл 13 тысяч своих отделений в отделениях связи и ещё 5 тысяч откроет до конца 2018 года.



Андрей Костин, председатель правления ВТБ: «Наше взаимодействие с „Почтой России“ не ограничивается только „Почта банком“. Хотел бы предложить наши новые инициативы, которые сейчас мы начали внедрять. Это создание современной общероссийской высокотехнологичной логистической платформы для интернет-торговли. Не секрет, что интернет-торговля сейчас развивается очень активно. Мы готовы инвестировать 30 миллиардов рублей для строительства 40 современных логистических распределительных центров почты, которые будут работать как для почты, так и для интернет-торговли».



Костин добавил, что к проекту подключают и зарубежных инвесторов. Сейчас идут переговоры с китайцами.