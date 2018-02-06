Российских хоккеистов встретили в Сеуле гимном и флагами РФ

Около 200 болельщиков собрались в аэропорту Сеула, чтобы встретить российскую хоккейную команду, прилетевшую на Олимпиаду.
Болельщики приветствовали игроков с российскими флагами в руках, исполнили гимн РФ, а также песню «Катюша». Некоторые были одеты в национальные костюмы. Большую часть встречающих составляли россияне, проживающие в Южной Корее. У них была возможность взять автографы у хоккеистов и главного тренера команды Олега Знарка.
Для кого-то это, возможно, единственный шанс увидеть хоккеистов воочию, ведь билеты на матчи с участием россиян давно распроданы.
Первый матч на Олимпиаде сборная России проведет 14 февраля со Словакией.
Российские спортсмены в связи с лишением полномочий Олимпийского комитета России будут выступать на Играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом. Использовать российский триколор или символику ОКР на территории проведения Олимпиады спортсменам и делегациям категорически запрещено.
Для кого-то это, возможно, единственный шанс увидеть хоккеистов воочию, ведь билеты на матчи с участием россиян давно распроданы.
Первый матч на Олимпиаде сборная России проведет 14 февраля со Словакией.
Российские спортсмены в связи с лишением полномочий Олимпийского комитета России будут выступать на Играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом. Использовать российский триколор или символику ОКР на территории проведения Олимпиады спортсменам и делегациям категорически запрещено.
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