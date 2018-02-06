Инспектор Купер. Невидимый враг <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
    •  
    Российских хоккеистов встретили в Сеуле гимном и флагами РФ. Олимпиада, Сеул, спорт, хоккей, Южная Корея. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийских хоккеистов встретили в Сеуле гимном и флагами РФ

    Российских хоккеистов встретили в Сеуле гимном и флагами РФ

    комментировать
    Российских хоккеистов встретили в Сеуле гимном и флагами РФ

    Российских хоккеистов встретили в Сеуле гимном и флагами РФ

    Российских хоккеистов встретили в Сеуле гимном и флагами РФ

      Около 200 болельщиков собрались в аэропорту Сеула, чтобы встретить российскую хоккейную команду, прилетевшую на Олимпиаду.

      Болельщики приветствовали игроков с российскими флагами в руках, исполнили гимн РФ, а также песню «Катюша». Некоторые были одеты в национальные костюмы. Большую часть встречающих составляли россияне, проживающие в Южной Корее. У них была возможность взять автографы у хоккеистов и главного тренера команды Олега Знарка.

      Для кого-то это, возможно, единственный шанс увидеть хоккеистов воочию, ведь билеты на матчи с участием россиян давно распроданы.

      смотреть«Страна в сердце»: российские хоккеисты пообещали отстоять честь России на Олимпиаде
      «Страна в сердце»: российские хоккеисты пообещали отстоять честь России на Олимпиаде
      Первый матч на Олимпиаде сборная России проведет 14 февраля со Словакией.

      Российские спортсмены в связи с лишением полномочий Олимпийского комитета России будут выступать на Играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом. Использовать российский триколор или символику ОКР на территории проведения Олимпиады спортсменам и делегациям категорически запрещено.

      Новости по теме

      Зимняя Олимпиада — 2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru